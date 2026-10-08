曝索尼有意与小型开发商联手复活一批 PlayStation 经典游戏，《捉猴啦》打头阵

IT之家 10 月 8 日消息，当地时间 7 日，据外媒 VGC 报道，索尼有意与规模较小的第三方开发商合作，复活一批沉寂多年的 PlayStation 经典系列，《捉猴啦》新作有望打头阵。

资深记者杰夫 · 格斯特曼透露，《捉猴啦》新作由 Evening Star 开发。团队成员曾打造深受玩家喜爱的《索尼克狂热》，后来成立独立工作室，又推出了好玩得令人惊喜的《佩妮大逃脱》。

格斯特曼进一步透露：“我不觉得游戏快发售了，但我们聊起《捉猴啦》应该快一年了。谁在做？这个问题问得好。据我了解，是外部工作室。当时大家立刻就说：‘哦，是做《宇宙机器人》的 Team Asobi。’但据我了解，一直在做的是外部团队……Evening Star。我听说就是他们。”

报道称，索尼不打算止步于《捉猴啦》，还希望找其他外部开发商合作，为部分经典系列开发新作。2025 年的《全民高尔夫：环球之旅》就采用了同样的模式，交由万代南梦宫负责。

在 PS1 和 PS2 时代，《捉猴啦》是颇受欢迎的 3D 平台跳跃游戏系列，玩家要在关卡里四处奔跑，用特殊道具抓住捣乱的猴子。最近一部正统续作还是 2005 年的《捉猴啦 3》。

IT之家获悉，《宇宙机器人》也收录了一段精彩的可玩内容，向《捉猴啦》致敬。

此前还传出消息称，《先驱者》《战争机器：审判》的开发商 People Can Fly 在制作《杀戮地带》新作。

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