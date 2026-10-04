索尼 PlayStation Stars 奖励计划下月永久关停：赶紧花掉你手里的积分

IT之家 10 月 4 日消息，PlayStation 用户仅剩一个月时间，可以继续使用索尼的一项重要服务，之后这项服务就将永久关停。

PlayStation Stars 是索尼在 2022 年推出的 PlayStation 官方忠诚度奖励计划，玩家免费注册后，通过购买游戏、完成挑战或每月游玩等方式获取积分，再用积分兑换 PSN 钱包余额、数字版游戏和数字收藏品等奖励。

可惜 PlayStation Stars 服务将于下个月正式关闭，2026 年 11 月 2 日将是玩家登录并兑换手中剩余 PlayStation Stars 奖励的最后日期，积分到期之后将会彻底清零。

过去几个月对于 PlayStation 玩家而言算不上顺心。索尼因计划在 2028 年停止生产 PlayStation 实体光盘一事卷入巨大争议。随着 PlayStation 朝着全数字化的未来转型，再加上有关 PlayStation 6 售价高得惊人的传闻，失去实体光盘所有权这件事带来的失落感，已经开始让部分粉丝彻底疏远 PlayStation。PlayStation Stars 即将关停，只是索尼告别当下这一代 PlayStation 时代的又一个信号，这家企业正在重新调整自身的游戏业务发展思路。

早在 2025 年 5 月，PlayStation Stars 就已经停止接纳新会员，不过原有会员依旧可以在 PlayStation 手机应用内使用自己的奖励积分。另外即便是服务关闭以后，玩家曾经通过 PlayStation Stars 获取的各类数字收藏品依旧可以永久保留。

IT之家注意到，目前还没有消息说明索尼是否会推出全新的奖励计划来接替 PlayStation Stars。今年 9 月，部分 PlayStation 玩家发现出现了一套 PSN 钱包余额回馈机制，玩家购买《黎明行者之血》以及《星球大战：零号连队》这类数字版游戏即可获得奖励。不过该活动仅持续到九月底为止，现在还无法判断这只是一次限时活动，还是索尼打算将这类回馈形式确立为今后的常规做法。

尽管 PlayStation Stars 即将下线，2026 年 10 月对于 PlayStation 而言依旧会是相当热闹的一个月，PS5 平台将会迎来一大批新作发售。《最终幻想：回响》、《使命召唤：现代战争 4》以及《影之刃零》等重磅作品都将于本月登陆该平台；与此同时 PS Plus 订阅用户也可以领取数款免费游戏。在索尼全力转向数字发行的阶段，失去 PlayStation Stars 这一项针对商店数字消费的奖励项目，对于 PlayStation 而言并非利好；但大家依旧抱有期待，希望后续官方能够推出新的替代回馈方案。