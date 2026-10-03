曝索尼重启《捉猴啦》，沉寂 16 年经典游戏 IP 有望回归

IT之家 10 月 3 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 2 日）发布博文，报道称索尼可能重启沉寂约 16 年的经典游戏 IP《捉猴啦》（Ape Escape），该项目已进入实际开发阶段。

有用户于 10 月 1 日在 ResetEra 论坛上发帖，表示两个独立信源的交叉印证，指出索尼正在重启开发《捉猴啦》游戏，而消息源 Nate The Hate 随后跟帖表示：“正如我之前所说，索尼正计划重启一些沉寂已久的系列游戏。”

IT之家注：《捉猴啦》由索尼日本工作室（Japan Studio）开发，1999 年登陆初代 PlayStation。它是首款强制要求使用 DualShock 手柄的 PlayStation 游戏，玩家需用右摇杆操控 Time Net 捕捉戴 Peak Point 头盔的猴子。

该系列后续推出《捉猴啦 2》《捉猴啦 3》等作品，登陆 PlayStation 2 平台。PSP 平台推出初代重制版，另有仅在日本发售的衍生作。

系列最后一部新作为 2010 年 PlayStation 3 平台的 PlayStation Move 版《捉猴啦》。至此该 IP 已沉寂 16 年，跨越两代主机周期。

索尼日本工作室于 2021 年 4 月重组，剩余成员并入 Team Asobi。Nate 称该项目并非概念阶段，而是已有具体开发工作推进。

当被问及 Team Asobi 是否参与时，Nate 明确表示这款新作并非由 Astro Bot 工作室制作。至于万代南梦宫是否介入，他称据其所知这家日本厂商未参与，但需进一步核实。