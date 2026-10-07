李杰：全局 165Hz 超高刷需要屏幕硬件支持，目前行业里只有一加 16 可以

IT之家 10 月 7 日消息，一加中国区总裁李杰昨日发文，预热了一加 16 旗舰新机。他透露，这款机型支持全局 165Hz 超高刷。而且一加把开关直接做进了系统设置里面，常用常开。

有网友询问一加 15 是否可以支持全局 165Hz 超高刷，李杰回应称：“一加 15 不支持。全局 165 是需要屏幕硬件支持的，目前行业里只有一加 16 可以支持。”

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李杰还进一步解释：“其他手机如果强行打开全局 165，可能会导致屏幕闪烁、花屏、耗电、发热的体验问题。”

据IT之家此前报道，在今年 9 月底的 2026 一加游戏大会上，一加 16 手机官宣定档 10 月 12 日发布，带来 185FPS 游戏体验。新机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，搭配全新一代风驰游戏内核，出厂即写入芯片底层。