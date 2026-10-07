李杰：全局 165Hz 超高刷需要屏幕硬件支持，目前行业里只有一加 16 可以

IT之家 10 月 7 日消息，一加中国区总裁李杰昨日发文，预热了一加 16 旗舰新机。他透露，这款机型支持全局 165Hz 超高刷。而且一加把开关直接做进了系统设置里面，常用常开。
有网友询问一加 15 是否可以支持全局 165Hz 超高刷，李杰回应称：“一加 15 不支持。全局 165 是需要屏幕硬件支持的，目前行业里只有一加 16 可以支持。”
李杰还进一步解释：“其他手机如果强行打开全局 165，可能会导致屏幕闪烁、花屏、耗电、发热的体验问题。”
据IT之家此前报道，在今年 9 月底的 2026 一加游戏大会上，一加 16 手机官宣定档 10 月 12 日发布，带来 185FPS 游戏体验。新机首批搭载第六代骁龙 8 超级至尊版，搭配全新一代风驰游戏内核，出厂即写入芯片底层。
延伸阅读
一加 15 于 2025 年 10 月 27 日发布，定位「性能 Ultra」旗舰，全球首发 165Hz 极速高刷，当时该机仅在游戏场景和部分应用（如微信、QQ、小红书、微博等）中才能开启 165Hz 高刷，并非全局模式。
一加 16 的屏幕为 6.78 英寸 1.5K 分辨率 BOE OLED 直屏，采用 1.15 毫米极窄四等边设计与黄金大 R 角，支持 185Hz 自适应刷新率。
该机搭载一加自研的「电竞三芯」，分别为负责画面渲染与色彩调优的 P4 超级显示芯片、优化操作响应与跟手性的 T3 灵犀触控芯片，以及强化网络稳定性与低延迟表现的 G3 电竞网络芯片。
文中所提的第六代骁龙 8 超级至尊版基于台积电 2 纳米制程打造，CPU 主频首次突破 5.0GHz，采用全大核架构，CPU 性能较前代提升 13%，GPU 性能提升 44%，CPU 能效提升 37%，GPU 能效提升 40%。
其他已知信息方面，一加 16 内置 9000mAh 电池，支持 50W 无线闪充，支持 IP66、IP68、IP69、IP69K 防尘防水以及 3D 超声波指纹，并首次搭载三频 GPS 和四频北斗；该机型号为 PYB110，通过国内 3C 认证，认证信息显示其支持 100W 有线充电，提供明日星光、黑暗森林、火星杰作三种配色，首发搭载 ColorOS 17 操作系统。
据官方公布的成绩，一加 16 安兔兔综合跑分突破 563 万分。此外，2026 一加游戏大会于 2026 年 9 月 28 日举办，是品牌连续第三届游戏技术盛会，一加 16 也成为《和平精英》职业联赛官方比赛用机。