OPPO 推出 F35 5G 系列手机：8000mAh 电池，天玑 6360 Max/7360 Max 芯片

IT之家 10 月 6 日消息，OPPO 现已在印度市场推出 F35 5G/F35 Pro 5G 手机，新品定位中低端市场，采用 8000mAh 大电池，以及天玑 6360 Max/7360 Max 芯片，起售价为 38,999 卢比（IT之家注：现汇率约合 2,725 元人民币）。
据介绍，OPPO F35 5G 手机搭载 6.57 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 2372×1080，支持 120Hz 高刷，亮度可达 800nits。配备联发科天玑 6360 Max 芯片，提供 6GB/8GB 内存以及 128GB 存储空间，具备 4300mm² 大面积 VC 液冷散热。
同时，该手机拥有 5000 万像素后置主摄和 200 万像素黑白辅助镜头，前置 5000 万像素自拍镜头。拥有 8000mAh 大电池，支持 80W 有线快充和 10W 有线反向充电。
该机具备光学屏下指纹识别、IP66/IP68/IP69/IP69K 防尘防水等外围配置。
此外，OPPO F35 Pro 5G 采用天玑 7360 Max 芯片，拥有 6.78 英寸 AMOLED 屏幕，支持 144Hz 高刷，峰值亮度可达 3600nits。同样支持 80W 有线快充，具备 6GB+128GB、8GB+128GB、8GB+256GB 等配置。