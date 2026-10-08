阿维塔 T09 概念版全球首秀定档 10 月 11 日，将同步亮相 2026 巴黎国际汽车展

IT之家 10 月 8 日消息，阿维塔官方今日宣布，阿维塔 T09 概念版全球首秀定档 3 天后（10 月 11 日）。该车还将同步亮相 2026 巴黎国际汽车展。

据IT之家此前报道，今年 9 月，阿维塔官方公布了 T09 的官图。新车由阿维塔和华为乾崑联合设计，前脸采用点阵封闭式格栅 + 分体式大灯设计，顶部有一颗激光雷达（预计是华为乾崑 896 线双光路图像级激光雷达），车门配备了半隐藏式门把手。

目前，阿维塔 T09 已完成申报，提供两种动力版本，长宽高分别为 5285/2025/1810 或 1820mm，轴距 3150mm，前轮距 1726mm，后轮距 1740mm，额定载客 6 人。两款车型动力系统参数有所区别：

第一款搭载 JL469ZQ1 型号发动机，由重庆长安汽车股份有限公司生产，排量 1497 ml，功率 110kW，发动机最大净功率 105kW；前后驱动电机型号分别为 AYDM05/XTDM81，峰值功率分别为 180kW / 310kW；整备质量 2880kg / 2968kg，总质量 3505kg，最高车速 220km/h。

第二款搭载 JL478ZQ1 型号发动机，排量 1998 ml，功率 155kW，发动机最大净功率 150kW；前 / 后左 / 后右驱动电机型号分别为 AYDM05/ATDM05/ATDM05，峰值功率分别为 180kW / 225kW / 225kW；整备质量 3035kg，总质量 3630kg，最高车速 220km/h。

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