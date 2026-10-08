中国一汽、丰田汽车、广汽集团在广州签署全新战略合作框架协议

IT之家 10 月 8 日消息，据广州日报报道，中国一汽、丰田汽车、广汽集团于今日（10 月 8 日）在广东广州签署全新战略合作框架协议。广州市委书记冯忠华，市委副书记、市长孙志洋与丰田汽车社长近健太、中国一汽总经理刘亦功座谈交流并共同见证签约。

根据协议，中国一汽、丰田汽车与广汽集团秉持互惠互利、合作共赢基本原则，在资源整合与优化、常态化沟通协作机制、汽车电动化智能化转型、本土化经营等领域开展深入务实合作。

刘亦功表示，中国一汽、丰田汽车、广汽集团签署全新战略合作框架协议，是顺应国家汽车产业整合升级和高质量发展要求作出的重要探索。三方各有积淀、各有所长，特别是中国一汽与广汽集团区位互补、资源互补、能力互补，成为此次三方达成合作的坚实基础。未来，三方将以资本为纽带，围绕新能源转型、合资合作、技术攻关、产业链协同等领域，积极开展全方位、深层次的战略合作，携手开创“央企＋地方国企＋国际车企”的全新合作范式。中国一汽将全力支持广汽集团改革发展和丰田汽车在华合资事业行稳致远，并以此次合作为契机，进一步加强与广州市委、市政府沟通协作，积极对接广州汽车产业发展需求，推动更多优质资源和合作成果落地广州，为广州经济高质量发展作出更大贡献。

另据界面新闻报道，广汽将通过发行股票方式收购一汽持有的一汽丰田 50% 股权。交易完成后，一汽丰田将继续作为独立实体运营，一汽则成为广汽的重要战略股东。后续阶段，一汽丰田与广汽丰田将就研发、采购、生产及销售等职能形成联盟协作。

据IT之家此前报道，中国一汽、广汽工业于 9 月 29 日宣布签署战略合作框架协议，双方将依托资产资本联动，以科技创新为驱动力，逐步深化拓展合作边界，推动产业资源跨区域高效协同，携手实现经营提质增效，共促中国汽车产业发展升级。

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