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华为鸿蒙 HarmonyOS API 设备量占比数据更新：7.0.0 逼近 19%、5.0.0 彻底归零

2026/10/8 22:50:11 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 8 日消息，华为开发者官网今日更新了存量设备 API 版本使用数量参考。截至 2026 年 10 月 7 日，HarmonyOS 设备各 API 版本使用量占比如下（数据约 15 天进行一次更新，开发者可根据占比来为应用合理定义需要兼容的 API 版本）：

HarmonyOS 版本

API 版本

设备量占比

7.0.0

26.0.0

18.98%

6.1.0

6.1.1(24)

75.02%

6.1.0

6.1.0(23)

4.11%

6.0.0

6.0.2(22)

1.27%

6.0.0

6.0.1(21)

0.33%

6.0.0

6.0.0(20)

0.02%

5.1.0

5.1.1(19)

0.07%

5.1.0

5.1.0(18)

0.04%

5.1.0

5.0.5(17)

0.16%

5.0.0

5.0.4(16)

0%

5.0.0

5.0.3(15)

0%

5.0.0

5.0.2(14)

0%

5.0.0

5.0.1(13)

0%

5.0.0

5.0.0(12)

0%

从官方数据可以看到，HarmonyOS 6.1.1 (24) 设备量占比下降至 75.02%，而 6.1.0 (23) 版本的占比则降至 4.11%。6.1.0 (23) 及以上版本的设备量占比达到了 98.11%。这意味着 6.1 以下版本（不含 6.1）的占比已不足 2%（约 1.89%）。

目前，5.0.0 版本占比归零，对应的 API 版本包括 5.0.0 (12)、5.0.1 (13)、5.0.2 (14)、5.0.3 (15)、5.0.4 (16)。另外，5.1.1 (19) 为 5.X 时代版本号最高的版本，但占比仅有 0.07%。

据IT之家此前报道，在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万

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关键词：华为HarmonyOSAPI 版本鸿蒙 HarmonyOS

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