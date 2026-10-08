华为鸿蒙 HarmonyOS API 设备量占比数据更新：7.0.0 逼近 19%、5.0.0 彻底归零

IT之家 10 月 8 日消息，华为开发者官网今日更新了存量设备 API 版本使用数量参考。截至 2026 年 10 月 7 日，HarmonyOS 设备各 API 版本使用量占比如下（数据约 15 天进行一次更新，开发者可根据占比来为应用合理定义需要兼容的 API 版本）：
HarmonyOS 版本
API 版本
设备量占比
7.0.0
26.0.0
18.98%
6.1.0
6.1.1(24)
75.02%
6.1.0
6.1.0(23)
4.11%
6.0.0
6.0.2(22)
1.27%
6.0.0
6.0.1(21)
0.33%
6.0.0
6.0.0(20)
0.02%
5.1.0
5.1.1(19)
0.07%
5.1.0
5.1.0(18)
0.04%
5.1.0
5.0.5(17)
0.16%
5.0.0
5.0.4(16)
0%
5.0.0
5.0.3(15)
0%
5.0.0
5.0.2(14)
0%
5.0.0
5.0.1(13)
0%
5.0.0
5.0.0(12)
0%
从官方数据可以看到，HarmonyOS 6.1.1 (24) 设备量占比下降至 75.02%，而 6.1.0 (23) 版本的占比则降至 4.11%。6.1.0 (23) 及以上版本的设备量占比达到了 98.11%。这意味着 6.1 以下版本（不含 6.1）的占比已不足 2%（约 1.89%）。
目前，5.0.0 版本占比归零，对应的 API 版本包括 5.0.0 (12)、5.0.1 (13)、5.0.2 (14)、5.0.3 (15)、5.0.4 (16)。另外，5.1.1 (19) 为 5.X 时代版本号最高的版本，但占比仅有 0.07%。
据IT之家此前报道，在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万。