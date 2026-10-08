华为鸿蒙 HarmonyOS 7 系统更多机型 Beta 转公测，覆盖 Mate 60 系列等

IT之家 10 月 8 日消息，华为官网最新信息显示，鸿蒙 HarmonyOS 7 系统更多机型从花粉 Beta 转为公测，覆盖 Mate 60 系列、Pura 70 系列等。
IT之家附华为鸿蒙 HarmonyOS 7 最新适配机型清单如下：
正式版
HUAWEI Mate 80 系列
HUAWEI Mate 70 系列
HUAWEI Mate X7 系列
HUAWEI Mate X6 系列
HUAWEI Mate XTs 非凡大师
HUAWEI Pura 90 系列
HUAWEI Pura 80 系列
HUAWEI Pura X Max 系列
HUAWEI Pura X 系列
HUAWEI nova 16 系列
HUAWEI nova 15 系列
华为畅享 90 系列
HUAWEI MatePad Edge
HUAWEI MatePad Pro Max 系列
HUAWEI MatePad Pro 12 英寸系列
HUAWEI MatePad Mini 系列
HUAWEI MatePad 11.5 2026 系列
HUAWEI MateBook Fold 非凡大师 麒麟 X90 Plus
HUAWEI MateBook Fold 非凡大师
HUAWEI MateBook Pro 麒麟 X90 Plus
HUAWEI MateBook Pro
HUAWEI MateBook Pro S
HUAWEI MateBook 14 鸿蒙版
HUAWEI WATCH GT 7 系列
HUAWEI FreeClip 2 系列
公测版
HUAWEI Mate 60 系列
HUAWEI Mate X5 系列
HUAWEI Mate XT 非凡大师
HUAWEI Pura 70 系列
HUAWEI Pocket 2 系列
HUAWEI nova 16 SE
HUAWEI nova 14 系列
HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2026 系列
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 系列
HUAWEI MatePad 11.5 S 2025 系列
HUAWEI WATCH Ultimate 2 非凡探索
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 紫金款
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 尊界定制款
HUAWEI WATCH GT 6 系列
HUAWEI WATCH FIT 5 系列
花粉 Beta 版
HUAWEI WATCH GT Runner 2
2026 年 10 月
HUAWEI nova 13 系列
HUAWEI nova 12 系列
HUAWEI nova Flip S
HUAWEI nova Flip
华为畅享 70X（含尊享版）
HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列
HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024
HUAWEI MatePad 11.5"S 2024 系列
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师 星钻绽放款
HUAWEI WATCH 5 系列
HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 4
HUAWEI FreeBuds 6
更多机型
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华为智能门锁 X1
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华为凌霄子母路由 Q7 网线版
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在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万！
此次突破为新系统的快速铺开奠定了基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。