华为推送鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 新补丁包，实装多设备互助通信共享功能

IT之家 10 月 8 日消息，华为今日面向 Mate 80 系列等机型，推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 版本最新补丁包，包体大小约 206.99MB，优化了部分场景的使用体验。

IT之家实测发现，更新该补丁包的机型实装了多设备互助通信共享功能，支持碰一碰共享本机移动网络（需要分享端处于“设置-多设备协同-通信共享”页面）。

外部设备连接后，将使用本机移动数据，最多可同时连接 / 共享 3 台设备。需要注意的是，网络共享功能会使用华为云增强加速，以提升上网体验。

参考IT之家此前报道，华为在 Mate 90 系列手机上首发了多设备互助通信共享功能。只需要碰一碰，就能把几台华为设备的网络资源整合起来，按需分配。根据华为工程师实地测试，在京沪高铁上使用三台不同运营商网络的华为设备，开启多设备互助通信共享功能后，移动 + 联通助力电信的设备视频通话卡顿减少 90%。

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题

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