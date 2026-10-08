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用鸿蒙开发鸿蒙：DevEco Studio / Code / CLI 开启华为鸿蒙 PC 公测

2026/10/8 20:44:53 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 易团俊最亮的派大星想要上天的文轩软媒新友1997385Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 8 日消息，华为官方今日宣布，DevEco Studio 今日正式上线鸿蒙 PC 并开启公测，一站式鸿蒙应用 AI 开发工具 DevEco Code 与 AI 开发能力套件 DevEco CLI 同步迎来鸿蒙 PC 版首次公测。

IT之家附安装前提条件：

  • 支持机型：HUAWEI MateBook Pro、HUAWEI MateBook Fold 非凡大师、HUAWEI MateBook 14 鸿蒙版、HUAWEI MateBook Fold 非凡大师麒麟 X90、HUAWEI MateBook Pro S、HUAWEI MatePad Edge；

  • 系统与硬件要求：HarmonyOS 7.0.0.107 及以上版本；内存 16 GB 及以上；硬盘 100 GB 及以上。

▲ IT之家图赏：华为 MateBook 14 鸿蒙版实拍

据华为官方介绍，此次 DevEco“三件套”公测响应了开发者对鸿蒙电脑开发工具与 AI 辅助研发的需求，可提升从开发、调试到上架的全链路效率。DevEco Studio 支持集成开发与多端调试、DevEco Code 提供一站式 Agentic 开发体验、DevEco CLI 则将鸿蒙开发能力开放给更多 Agent 工作流。

鸿蒙 PC 版 DevEco Studio

1. 从邀测到公测：开发更便捷，体验更友好

  • 鸿蒙 PC 版 DevEco Studio 正式由邀测转为公测，开发者可通过公开渠道获取工具。相较邀测阶段，公测版进一步优化工具稳定性与使用体验，提供覆盖代码编辑、编译构建、运行调试与性能调优的开发支持，开发效率跃升。

2. BitFun 底座能力加持，带来原生智慧化 IDE 体验

  • 鸿蒙 PC 版 DevEco Studio 基于自研技术平台 BitFun 坚实稳定的技术底座，以及低资源占用和快速启动特性，深度整合代码编辑、智能补全、语义分析及全链路调试能力，支持插件无缝集成与多模块工程管理，显著提升研发效率与工程质量，为鸿蒙开发者带来高性能、高可靠的全新交互体验。

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3. 集成 DevEco Code，在 IDE 内开启 Agentic 开发

  • 鸿蒙电脑版本 DevEco Studio 集成 DevEco Code 能力，开发者在 DevEco Studio 内即可使用鸿蒙领域知识、工具与 Skills，开展需求分析、方案设计、代码生成及验证修复，让传统 IDE 工作流也能融入 Agentic 开发。

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4. 开发环境即运行环境

  • 开发者无需安装模拟器，即可在鸿蒙 PC 上秒级启动并调试鸿蒙应用。调试窗口支持切换手机、平板、折叠屏等产品形态，也可同时开启多个窗口，修改一次代码，在多个窗口同步验证，减少多端适配中的重复操作。同时，开发者可自定义不同的设备参数覆盖不同机型，并通过双向预览查看组件树与组件属性、定位对应代码，更直观地检查布局。

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▲ 多设备并行调试

鸿蒙 PC 版 DevEco Code

DevEco Code 也首次面向鸿蒙 PC 开启公测。作为一站式的鸿蒙应用 AI 开发工具，DevEco Code 内置提供 GLM5.3、GLM5.1 模型，通过 Harness 提升鸿蒙应用编译通过率和任务完成率；支持用户配置三方模型，跟随业界模型迭代定期升级；集成鸿蒙专业知识库 / Skills / MCP 工具，提供 Plan、Build、Goal 三种模式覆盖开发全流程，适配不同复杂程度的开发任务，满足方案规划、人机协作和执行效率的不同要求。

  • Plan+Build 模式：审方案，批执行，零容忍未知改动，追求精准执行；

  • Goal 模式：根据 Spec 需求文档生成代码，自主验证 & 修复，直到达成目标；

目前，DevEco Code 已实现全流程自动化闭环，支持自主完成代码编译、运行和功能验证，将重复性检查与修复纳入自动化流程，帮助开发者把更多时间留给功能创新与体验打磨。

鸿蒙 PC 版 DevEco CLI

面向各类 AI Agent 的能力套件 DevEco CLI 鸿蒙 PC 版也同步开启首次公测。通过一行 init 命令，可将 DevEco CLI Skill 快速部署到本机多个 Agent 工具中，赋予 Agent 驱动 DevEco CLI 能力，一键接入现有工作流，快速打通 HarmonyOS 应用开发流程。

  • 开发工具集：提供清晰稳定、易调用的命令行能力，覆盖从工程初始化、语法检查、编译构建、管理真机、推包到设备上运行、抓取调试日志等 HarmonyOS  应用开发环节。

  • 官方知识库：涵盖开发指南、API 参考、最佳实践、常见问题、版本说明和变更预告等资料，支持快速检索，并通过人工校准，为 AI 提供最新、准确、全面的官方信息。

  • 70+ 专业 Skill：沉淀 HarmonyOS 应用开发与最佳实践 Bug 问题及修复经验，将专业知识转化为具体工作可执行的步骤，覆盖项目创建、开发、验证、修复、测试、调优、运维等环节，显著提升代码生成的准确率与可用性。

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关键词：鸿蒙 PC华为DevEco StudioDevEco

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