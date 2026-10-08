用鸿蒙开发鸿蒙：DevEco Studio / Code / CLI 开启华为鸿蒙 PC 公测

IT之家 10 月 8 日消息，华为官方今日宣布，DevEco Studio 今日正式上线鸿蒙 PC 并开启公测，一站式鸿蒙应用 AI 开发工具 DevEco Code 与 AI 开发能力套件 DevEco CLI 同步迎来鸿蒙 PC 版首次公测。

IT之家附安装前提条件：

系统与硬件要求： HarmonyOS 7.0.0.107 及以上版本；内存 16 GB 及以上；硬盘 100 GB 及以上。

据华为官方介绍，此次 DevEco“三件套”公测响应了开发者对鸿蒙电脑开发工具与 AI 辅助研发的需求，可提升从开发、调试到上架的全链路效率。DevEco Studio 支持集成开发与多端调试、DevEco Code 提供一站式 Agentic 开发体验、DevEco CLI 则将鸿蒙开发能力开放给更多 Agent 工作流。

开发者无需安装模拟器，即可在鸿蒙 PC 上秒级启动并调试鸿蒙应用。调试窗口支持切换手机、平板、折叠屏等产品形态，也可同时开启多个窗口，修改一次代码，在多个窗口同步验证，减少多端适配中的重复操作。同时，开发者可自定义不同的设备参数覆盖不同机型，并通过双向预览查看组件树与组件属性、定位对应代码，更直观地检查布局。

鸿蒙电脑版本 DevEco Studio 集成 DevEco Code 能力，开发者在 DevEco Studio 内即可使用鸿蒙领域知识、工具与 Skills，开展需求分析、方案设计、代码生成及验证修复，让传统 IDE 工作流也能融入 Agentic 开发。

鸿蒙 PC 版 DevEco Studio 基于自研技术平台 BitFun 坚实稳定的技术底座，以及低资源占用和快速启动特性，深度整合代码编辑、智能补全、语义分析及全链路调试能力，支持插件无缝集成与多模块工程管理，显著提升研发效率与工程质量，为鸿蒙开发者带来高性能、高可靠的全新交互体验。

鸿蒙 PC 版 DevEco Studio 正式由邀测转为公测，开发者可通过公开渠道获取工具。相较邀测阶段，公测版进一步优化工具稳定性与使用体验，提供覆盖代码编辑、编译构建、运行调试与性能调优的开发支持，开发效率跃升。

DevEco Code 也首次面向鸿蒙 PC 开启公测。作为一站式的鸿蒙应用 AI 开发工具，DevEco Code 内置提供 GLM5.3、GLM5.1 模型，通过 Harness 提升鸿蒙应用编译通过率和任务完成率；支持用户配置三方模型，跟随业界模型迭代定期升级；集成鸿蒙专业知识库 / Skills / MCP 工具，提供 Plan、Build、Goal 三种模式覆盖开发全流程，适配不同复杂程度的开发任务，满足方案规划、人机协作和执行效率的不同要求。

Plan+Build 模式：审方案，批执行，零容忍未知改动，追求精准执行；

Goal 模式：根据 Spec 需求文档生成代码，自主验证 & 修复，直到达成目标；

目前，DevEco Code 已实现全流程自动化闭环，支持自主完成代码编译、运行和功能验证，将重复性检查与修复纳入自动化流程，帮助开发者把更多时间留给功能创新与体验打磨。