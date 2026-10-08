谷歌、Meta 等厂商竞逐申请 .agent 域名：OpenAI 申请.gpt、Anthropic 申请.claude

IT之家 10 月 8 日消息，当地时间 10 月 7 日，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）公布了新一轮顶级域名（TLD）申请情况，本期（2026 年 4 月 30 日至 8 月 12 日）共收到来自 481 个申请者的 1615 份申请，其中 AI 相关域名成为大热点。

IT之家注：ICANN 上一轮开放新 gTLD 申请还是在 2012 年，上一轮新 gTLD 计划最终引入了超过 1200 个新顶级域名。

按申请者所在地区计算，本轮申请者中北美有 198 个，亚太地区 156 个，欧洲 111 个，拉丁美洲和加勒比地区 9 个，非洲 7 个。

在人工智能相关域名中，.agent 共收到 10 份申请，申请者包括 Meta 和 OpenAI；.agi 有 7 家公司申请，OpenAI 同样位列其中；.asi 则有 6 家公司申请，OpenAI 也参与其中。

此外，还有 4 家公司申请了.intelligence，Meta 则与另一家公司共同申请了超长的.superintelligence。OpenAI 此次共申请 15 个顶级域名，Meta 则提交了 21 份申请。

本轮申请的域名大致可以分为两类。一类是面向广泛用户和企业使用的通用型域名，例如.geek、.haha、.anime 和.jackpot 等。此外，还有一些较为特殊的申请，包括“itiswhatitis”。

另一类则是企业品牌专属域名。本轮共有 345 份品牌类申请，涉及.applebees、.bankofamerica、.zillow 和.zoom 等。

例如，Meta 申请了.facebook、.instagram、.messenger、.meta、.frommeta 和.threads 等域名；Bluesky 申请了.bsky；OpenAI 则申请了.chatgpt、.codex、.openai 和.gpt 等域名；Anthropic 申请了.anthropic 和.claude。

这些品牌顶级域名未来可以用于企业官方网站、产品页面、社交媒体用户名等场景。例如，企业可以通过专属顶级域名构建更具辨识度的网址。

过去几年，部分域名已经因特定技术趋势获得一定知名度，例如.ai 和.app，但多数用户仍然更习惯使用.com 等传统后缀。此次大量科技企业申请品牌专属顶级域名，也显示出这些公司对域名体系的重视程度正在提高。此前，能够拥有并长期使用自有顶级域名的企业并不多，谷歌等少数公司属于较早的案例。

需要注意的是，提交申请只是创建新顶级域名的流程之一，并不意味着这些域名已经获批。ICANN 表示，本轮申请最终不会早于明年进入正式生效阶段。IT之家后续将保持关注。

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