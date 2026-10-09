苹果库克解释为何赶在 iPhone Duo 发布前交接：为特努斯创造有利开局

IT之家 10 月 9 日消息，本周三在接受《独立报》记者大卫 · 费兰（David Phelan）采访时，苹果前首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）表示，他于 9 月 1 日卸任 CEO，部分原因是在 iPhone Duo 发布前 8 天，为继任者约翰 · 特努斯（John Ternus）创造有利开局。

库克表示，这次交接“数年前就已启动”。他说，苹果希望打造一次可供后人借鉴的“教科书式”交接，并称整个过程基本符合其预期。

IT之家翻译库克采访内容如下：

这是一次有趣的转型。我们一开始就立志要打造史上最佳转型，一个可供后人借鉴学习的教科书式范例。实际上，这项工作早在几年前就开始了。 显然，这些事情并非一蹴而就，但我对目前的进展感到非常满意。我认为一切都几乎完全按照我的设想进行。这种感觉棒极了。因为苹果值得拥有最好的。

特努斯此前担任苹果硬件工程主管，并于 9 月 1 日接替库克出任 CEO。库克称，他对交接进展感到满意，并认为苹果值得拥有最好的领导者。

库克还透露，他向特努斯提出与乔布斯当年给他的类似建议：不要模仿前任。他表示，领导者应把时间投入最能创造价值的领域，并按自身优势开展工作。