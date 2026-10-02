缓解折痕加深：苹果首款折叠 iPhone Duo 支持更换保护膜

IT之家 10 月 2 日消息，在 TikTok 平台对话 @angietutorials 时，苹果硬件工程副总裁凯特 · 伯杰龙（Kate Bergeron）表示，为了缓解长期使用中折痕加深的问题，苹果首款折叠 iPhone Duo 支持更换屏幕保护层，AppleCare 用户更换费用为 19 美元（IT之家注：现汇率约合 127.6 元人民币）。

伯杰龙在采访中表示，iPhone Duo 折叠显示屏上方设有一层可更换的保护层（cover layer），配合哑光显示涂层，共同作用以最大限度减少折痕可见度。

IT之家曾于 9 月 19 日报道，对于折叠手机“折痕越用越深”情况，苹果新任硬件工程副总裁汤姆 · 马里布（Tom Marieb，该职位此前由苹果现任 CEO 特努斯担任）表示：

请拿这一点来检验我们…… 之所以选择哑光涂层，除了视觉质感出色之外，也是出于这方面考量。 反观亮面屏幕，镜面反射特性会让表面细微凹凸变化一目了然。这正是我们选用哑光工艺的原因之一：它不光能抑制反光、观感更佳，还能更好地掩盖屏幕随使用产生的表面形变。

伯杰龙在最新采访中表示，苹果公司通过大量工程优化，延长了保护层的使用寿命，并确保其性能在长期使用中保持稳定。该保护层并非永久性部件。用户可将其撕下并更换新层，从而恢复屏幕初始状态的外观与触感。

费用方面，在官方 AppleCare 服务费用清单中，苹果列明了“保护层更换”项目，费用为 19 美元（现汇率约合 127.6 元人民币），但目前尚不清楚非 AppleCare 用户更换该保护层的费用情况。