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vivo OriginOS 7 正式开启首批升级，按尝鲜申请顺序分批推送

2026/10/9 10:09:34 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 9 日消息，vivo OriginOS 原系统官方宣布，OriginOS 7 今日正式开启首批升级

IT之家附支持机型如下：

vivo

  • X Fold6

  • X Fold5

  • X300 Ultra 卫星通信版

  • X300 Ultra

  • X300 Pro 卫星通信版

  • X300 Pro

  • X300s

  • X300

  • X300E

  • vivo Pad6 Pro

iQOO

  • iQOO 15 Ultra

  • iQOO 15

  • iQOO 15T

  • iQOO Neo11 至尊版

  • iQOO Neo11

  • iQOO Pad6 Pro

推送时间：

  • 每个机型按尝鲜申请顺序采取分批推送的形式，10 月 9 日 10:30 推送 5000 名，10 月 10 日推送 15000 名，10 月 11 日推送 50000 名，10 月 12 日推送 100000 名，10 月 13 日推送全部已经申请尝鲜的用户，10 月 14 日-23 日申请尝鲜的用户可在当天收到推送。

报名方式：

  • 在手机桌面点击“设置 > 系统管理与升级 > 系统升级 > 右上角两点 > 升级尝鲜 > 新版本尝鲜卡片点击【查看详情】按钮，进入尝鲜界面按照提示完成申请”；

  • 当尝鲜申请页面下方按钮显示“已加入本次尝鲜，尝鲜版本将分批推送”字样即为申请成功。

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关键词：vivoOriginOS 7

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