vivo OriginOS 7 正式开启首批升级，按尝鲜申请顺序分批推送

IT之家 10 月 9 日消息，vivo OriginOS 原系统官方宣布，OriginOS 7 今日正式开启首批升级。
IT之家附支持机型如下：
vivo
X Fold6
X Fold5
X300 Ultra 卫星通信版
X300 Ultra
X300 Pro 卫星通信版
X300 Pro
X300s
X300
X300E
vivo Pad6 Pro
iQOO
iQOO 15 Ultra
iQOO 15
iQOO 15T
iQOO Neo11 至尊版
iQOO Neo11
iQOO Pad6 Pro
推送时间：
每个机型按尝鲜申请顺序采取分批推送的形式，10 月 9 日 10:30 推送 5000 名，10 月 10 日推送 15000 名，10 月 11 日推送 50000 名，10 月 12 日推送 100000 名，10 月 13 日推送全部已经申请尝鲜的用户，10 月 14 日-23 日申请尝鲜的用户可在当天收到推送。
报名方式：
在手机桌面点击“设置 > 系统管理与升级 > 系统升级 > 右上角两点 > 升级尝鲜 > 新版本尝鲜卡片点击【查看详情】按钮，进入尝鲜界面按照提示完成申请”；
当尝鲜申请页面下方按钮显示“已加入本次尝鲜，尝鲜版本将分批推送”字样即为申请成功。
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