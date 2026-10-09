vivo OriginOS 7 正式开启首批升级，按尝鲜申请顺序分批推送

每个机型按尝鲜申请顺序采取分批推送的形式，10 月 9 日 10:30 推送 5000 名，10 月 10 日推送 15000 名，10 月 11 日推送 50000 名，10 月 12 日推送 100000 名，10 月 13 日推送全部已经申请尝鲜的用户，10 月 14 日-23 日申请尝鲜的用户可在当天收到推送。