谷歌安卓 17 新特性曝光：手柄摇杆可自由操控光标

IT之家 10 月 9 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（10 月 8 日）发布博文，报道称在安卓 17 QPR3 Beta 1 更新中，发现了“游戏手柄鼠标”（Gamepad mouse）功能代码，让用户以手柄摇杆自由控制屏幕光标，并模拟触控点击，替代鼠标操作安卓界面。
根据代码字符串描述，该功能支持用户使用已连接的游戏手柄或摇杆，在安卓界面中控制光标并执行操作。IT之家附上相关代码如下：
<string name="gamepad_mouse_title">Gamepad mouse</string> <string name="gamepad_mouse_summary">Use a connected gamepad to control the cursor</string> <string name="gamepad_mouse_main_title">Use Gamepad mouse</string> <string name="gamepad_mouse_footer_description">Gamepad mouse lets you control the cursor and perform actions using a connected gamepad or joystick.</string>
现有安卓已支持游戏手柄控制设备，但光标只能在屏幕上的可点击元素之间切换。新功能将模拟触摸输入。用户可通过手柄摇杆将鼠标式光标移至屏幕任意位置，并使用手柄默认操作键模拟点击，从而更接近实体鼠标的操作方式。
用户目前可借助内置触控板的游戏手柄，或第三方按键映射应用获得类似控制能力。若该功能直接集成至 Android 系统，用户将无需额外应用或特定硬件即可用手柄替代鼠标。