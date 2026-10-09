后厨制作过程能扫码回看，中国电信推出“外卖云监管-食安封签”解决方案

IT之家 10 月 9 日消息，中国电信今日宣布，继“明厨亮灶”将后厨从“幕后”拉到“台前”之后，“明厨亮灶”又将守护延伸至外卖配送环节，“食安封签”通过“一码追溯”能力为外卖再上一道安全锁。

在上海，中国电信推出“外卖云监管-食安封签”解决方案，构建全链路可溯源的智慧监管体系。

天翼视联“互联网 + 明厨亮灶”集实时视频直播与智能 AI 分析能力于一体，将智能化监管触角延伸至备菜、食材留样、食材加工等操作全过程，其具备七大 AI 识别能力，能够精准识别厨师未穿戴厨师服、厨师帽、口罩，员工吸烟、玩手机，鼠患及垃圾桶未盖等后厨违规行为，告警信息实时推送，管理人员可以通过语音双向对讲及时喊话纠正，做到隐患早发现、早处置、早整改。

针对外卖订餐场景，天翼视联“互联网 + 明厨亮灶”将守护延伸至外卖配送环节，配备 5G 智能封签机，为外卖配送加上了一把“安全锁”。

在南京，中国电信助力落地“天翼视联云监管 + 食安封签 " 一体化食安智慧监管项目，打通了网络餐饮食品安全治理“最后一公里”。

5G 智能封签机通过打印防拆防篡改功能的“食安封签”对外卖食品进行封装，同时配合视频监控录像留存，生成全流程可溯源的事件云，消费者接收餐品时扫描智能封签即可查看。

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