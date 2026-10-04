央视曝光外卖“明厨亮灶”造假，湖北、云南等地核查处置

IT之家 10 月 4 日消息，据央视新闻报道，针对今天总台《每周质量报告》栏目反映的外卖商户明厨亮灶监控摄像头随意摆放、故意偏移角度，不对准后厨切配、烹饪、洗消等关键操作区域，刻意规避监督，导致后厨卫生脏乱差现象难以被及时有效发现等问题，市场监管总局迅速部署湖南、湖北、云南等地市场监管部门开展核查处置，并举一反三研究建立长效机制。

报道提到，为守护人民群众“舌尖上的安全”，市场监管总局大力鼓励推广明厨亮灶，倡导餐饮服务提供者采用透明、视频等方式，向社会公众展示餐饮服务相关过程。强调这是维护消费者知情权、保障放心消费的重要举措，是餐饮服务提供者落实食品安全主体责任、接受社会监督的重要途径。

IT之家注意到，市场监管总局表示，下一步将多措并举提升明厨亮灶工作质效。

一是推动修订《中华人民共和国食品安全法》，进一步明确外卖平台和入网餐饮服务提供者食品安全主体责任。

二是强化日常监管。加大对餐饮服务提供者监督检查和教育引导力度，从源头上防范食品安全风险。

三是压实平台审核把关责任。督促平台进一步加强管理，确保资质合规、操作规范、信用良好的餐饮服务提供者入网经营，对存在公示信息不真实等违法违规问题的商家一律下线。

四是健全多元共治格局。借助行业协会、媒体、消费者及外卖小哥等社会力量，加大对“明厨亮灶”的监督力度，培植平台和入网餐饮服务提供者责任意识和自律意识，共同维护人民群众“舌尖上的安全”。

10 月 4 日中午，武汉市市场监管局针对总台《每周质量报告》曝光的武汉市网络餐饮商户中存在的问题，立即会同辖区市场监管局开展了监督检查。对所有曝光商户予以立案调查；压实平台主体责任，督促对涉事商户予以下架，暂停网络经营。同时，举一反三，在全市范围内全面排查，发挥“明厨亮灶”的作用，坚决守护群众“舌尖上的安全”。

节目播出后，丽江市市场监管部门立即组织执法人员赶赴涉事门店开展现场核查、固定证据、现场处置，对古城区粤福气黑金叉烧、顾妹妹餐饮店（醉清风粥铺）、马后炮云南蘸料烧烤炭臻坊、云南丽江重庆万州烤鱼店等 4 家涉事经营主体进行停业整顿并依法开展立案调查。同时，对涉事网络餐饮经营平台开展专项约谈，督促平台履行管理责任，从源头堵住监管漏洞。

丽江市决定，自即日起在全市范围内开展“外卖食品安全集中整治”行动。此次行动以无堂食外卖店铺、城中村及背街小巷餐饮商户为重点对象，重点针对明厨亮灶名不符实、后厨环境脏乱差问题，纵深推进网络餐饮食品安全雷霆“净网”集中攻坚行动，对排查发现的各类问题，实行“台账式管理、清单化整改、销号式落实”，严查严处各类食品安全违法行为，筑牢网络餐饮安全防线。

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