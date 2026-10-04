50 美元额外支出，《塞尔达传说：时之笛重制版》部分面具需购买 amiibo 手办解锁

IT之家 10 月 4 日消息，登陆任天堂 Switch 2 平台的《塞尔达传说：时之笛重制版》当中，有一部分内容需要玩家额外花费 50 美元（IT之家注：现汇率约合 336 元人民币）才能够解锁。

《塞尔达传说：时之笛重制版》进行了彻底的底层重制，画面得到大幅升级，同时加入了多项便捷体验改良、游戏玩法调整等诸多内容。本作将于 11 月 5 日登陆 Switch 2，数字版售价 59.99 美元（现汇率约合 403.1 元人民币），实体版售价 69.99 美元（现汇率约合 470.3 元人民币），已经有不少玩家对这个定价感到意外。

任天堂并不介意推出定价 80 美元（现汇率约合 537.6 元人民币）的游戏。《马里奥卡丁车：世界》是任天堂第一款定价 80 美元（现汇率约合 537.6 元人民币）的作品，近期发售的《火焰纹章：万缕千丝》同样标价 80 美元（现汇率约合 537.6 元人民币）。鉴于外界对于这次《时之笛》重制版的期待热度极高，很多人原本猜测本作也会卖到 80 美元（现汇率约合 537.6 元人民币）。看到本作的定价相比任天堂另外一些重磅新作更低，不少粉丝给出了正面评价。不过需要指出的是，有一部分内容 —— 虽然就整体游戏而言占比很小，需要购买 amiibo 手办才能解锁。

Switch 2 版《塞尔达传说：时之笛》新增了以 N64 原版里林克与塞尔达形象为原型制作的面具。这些趣味面具不会对游戏玩法造成任何影响，纯粹属于外观装饰。但令部分粉丝不快的是，玩家暂时还无法通过游戏内游玩的途径获取它们，目前官方也尚未确认存在游戏内的解锁方式。根据现已公开的信息，塞尔达面具与林克面具只能通过扫描对应的 amiibo 来解锁；这两款手办的零售价各为 24.99 美元（现汇率约合 167.9 元人民币），税前合计大约需要 50 美元（现汇率约合 336 元人民币）。雪上加霜的是，少年林克与少年塞尔达的这两款 amiibo 甚至不会在 11 月 5 日游戏首发的时候同步上市。玩家需要等到 2027 年手办发售之后，才能够在游戏当中解锁这两套面具。

任天堂尚未公布少年林克以及少年塞尔达 amiibo 的确切发售日期。而即便是打算入手这两款手办的玩家，后续想要买到也并不容易。截至本篇报道撰写之时，少年林克、少年塞尔达 amiibo 已经售罄，官方也没有公布补货时间。不过任天堂官网的文字说明暗示，这批手办今后还会安排补货，感兴趣的玩家需要持续留意相关消息。

塞尔达系列四十周年推出的多款周边产品都已经出现供货紧张的问题。例如塞尔达主题的 Switch 2 主机一经发售便迅速售罄，后续虽然进行过一轮补货，但再度卖断货。考虑到这类商品的受欢迎程度，外界推测任天堂应该会尽快着手补充货源。

无论如何，借助 amiibo 来锁定部分游戏内容并不是什么新鲜操作；好在这类锁定的内容向来都不是核心游戏内容。但依旧有一部分玩家对此感到不满，尤其是那些希望不用额外花钱就能够体验游戏全部内容的玩家。关于少年林克与少年塞尔达 amiibo 供货情况的更多消息，预计会在明年陆续对外公布。