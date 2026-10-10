微软推出 Microsoft-Decision-1 决策模型，基于 Qwen3.5-9B

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 10 月 9 日，微软宣布推出 Microsoft-Decision-1 决策模型。

官方表示，该模型专为结构化决策任务打造，在响应延迟与决策质量上均具备顶尖性能，其实际表现全面超越大语言模型及其他传统决策模型。该模型现已上线 Microsoft Foundry，并同步接入 OpenRouter。

在包含 36 项基准测试、涵盖近 15 万个训练阶段完全隔离（Blind Evaluation）的测试内容的对比评测中，Microsoft-Decision-1 斩获了最高准确率。

同时，基准测试数据显示其响应速度位列第一：比排名次席的 Quyet-1.0-Large 快 4.5 倍，比 GPT-6 Sol 更是快了 35 倍。

在构建 Microsoft-Decision-1 时，微软对 Qwen3.5-9B 进行了后训练，实现了超低延迟的单次推理决策评分机制；后续将以此为基础，迁移适配至包括 Microsoft AI（MAI）和 OpenAI 在内的其他底座模型。

此外，微软在基于 11 项安全基准测试、共计 5,250 条请求对 Microsoft-Decision-1 进行了系统评测，测试范围涵盖有害内容、越狱攻击及提示词注入。结果表明，该模型在有效拦截各类恶意行为的同时，依然保持了极高的可用性。

价格方面，每百万 Token 输入 0.042 美元（IT之家注：现汇率约合 0.28 元人民币），输出免费。

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