微软 Win11 两千人投票结果出炉：多数用户满意度不高，但会继续使用

IT之家 10 月 9 日消息，微软于 2021 年 10 月 5 日发布 Windows 11 系统，距今已满 5 周年，全球用户规模突破 10 亿大关仅用 1,576 天，比 Windows 10 提前 130 天，时间缩短约 7.62%。

IT之家昨日（10 月 8 日）开启了一次投票，一天时间已收获约 2000 位独立用户的投票结果。

对于 Windows 11 系统满意度，共计收到 1992 人投票，其中 32.78% 认为“不太满意，问题多于优点”，26.61% 认为“一般，不好不坏”。

在新装机系统方面，共收到 1723 人投票，其中 37.78% 表示“一定会选 Windows 11”，29.14% 表示“尽量避开 Windows 11，优先 Windows 10”。

在回归的旧功能方面，共收到 1259 人投票，其中用户最在意的是“文件管理器更快、更稳定”，比例为 67.99%；其次是开始菜单更简洁、可隐藏“推荐 / 广告”，比例为 60.60%；右键菜单改进比例为 52.82%。

对于 Windows 11 的态度方面，66.03% 的投票者支持“已经在用 Win11，并打算长期用下去”，而 10.54% 投票者支持“目前在用 Win11，打算降级或者换用其他系统”。