避免驱动故障致 Win11 崩溃：微软推动驱动质量倡议，英特尔 GPU 驱动率先适配 26H2

IT之家 10 月 10 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 9 日）发布博文，报道称微软正通过驱动程序质量倡议（Driver Quality Initiative，DQI）推动合作伙伴提升 Windows 驱动质量。

IT之家援引博文介绍，微软表示单靠操作系统厂商无法提升整个 Windows 生态的质量，因此推出 DQI 驱动程序质量倡议。该框架由微软与硬件生态伙伴协作推进，覆盖驱动架构、信任、生命周期及质量衡量。

报道称英特尔是首家呼应本次倡议的厂商，已在 2026 年 10 月更新的 GPU 驱动（版本号为 32.0.101.9034）中，添加支持 Windows 11 26H2 系统，并计划后续将 Arc 显卡驱动也纳入到 DQI 范围内。

在驱动架构方面，DQI 并不要求厂商从头重做现有驱动，对于用户而言也不会出现明显的界面变化，该倡议侧重驱动开发、认证和维护方式。

微软指出，部分驱动，尤其是反作弊驱动，会在内核模式运行。若内核模式驱动崩溃，整个操作系统可能随之崩溃。微软因此鼓励厂商在可行时改用用户模式驱动，或采用微软提供的类别驱动，并加强仍需运行于内核的驱动。

内核模式驱动拥有较高系统权限，发生故障时可能导致整个 Windows 崩溃；用户模式驱动运行在隔离程度更高的环境中，故障通常不易直接拖垮操作系统。无法改用用户模式的场景，可考虑微软提供的类别驱动，或继续加强内核驱动的可靠性。

类别驱动（class driver）是指由操作系统提供、面向某一类设备的通用驱动。微软的存储驱动文档指出，系统提供的存储类别驱动会针对特定类型外设设计，并经过多家厂商设备测试。音频、存储等设备类别可采用此类驱动支持。

在信任方面，微软 DQI 希望提高驱动的可信度和认证要求。驱动通常需要通过签名、验证等机制，才能被 Windows 接受或分发。

在生命周期方面，微软 DQI 重点是管理驱动从发布到停用的全过程，包括后续维护，以及清理 Windows Update 目录中已过时或质量不佳的驱动。

质量评估方面，微软 DQI 覆盖稳定性、功能、性能、功耗和散热影响。微软希望合作伙伴不仅检查驱动是否能正常加载，也关注它运行时对设备和整机表现的影响。