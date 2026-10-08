微软 Win11 搜索里程碑式升级：内联操作支持改深色模式，控制手机发送短信等

IT之家 10 月 8 日消息，微软昨日（10 月 7 日）发布博文，邀请 Windows Insider 项目成员，在 Windows 11 最新预览版中，体验基于 WinUI 3 重构的全新 Windows 搜索体验。

定位方面，微软表示本次重构 Windows 搜索体验，带来“从搜索到执行”的里程碑式升级，是推动现代化 Windows 核心体验战略的关键一环。早期测试数据显示，新搜索在启动速度、响应延迟及内存占用方面均实现显著提升。

界面上，新搜索界面摒弃传统双窗格设计，将所有结果整合至单一可滚动列表。微软引用内部点击数据指出，当前界面中几乎所有用户点击均来自左侧结果列表，右侧预览窗格使用率极低。新设计据此移除视觉干扰，集中呈现文件、应用、设置等结果，提升信息扫描效率。

本次更新核心亮点为内联操作（inline actions）功能，允许用户直接在搜索框内完成系统级任务。，支持指令包括“切换到深色模式”、“打开蓝牙”、“调暗屏幕”、“静音”、“最小化所有窗口”、“排列窗口”等高频操作。

Windows 搜索演示了如何通过内联操作将系统主题更改为深色模式。

Windows 搜索演示了将 Edge 和 Word 并排显示的操作。

搜索算法方面，微软表示通过优化拼写错误与同义词识别能力，提升结果相关性。微软计划于今年晚些时候推出内联预览功能，支持在搜索结果中直接查看 PowerPoint、Word 文档及照片缩略图。

此外用户无需跳转浏览器，Windows 搜索内置丰富网页预览功能，直接显示天气、股价、地标高度等查询答案。

用户还可以看到通过 Phone Link 功能，使用手机操作快速完成发送短信等任务。

Windows 搜索演示了在已连接 PhoneLink 的设备上发送短信的内联操作

新功能自 10 月 7 日起面向实验频道（Experimental channel）Windows Insider 用户逐步推送，初始版本仅支持英语。用户需升级至构建版本 26340.9616 或 28120.3181，并在 Windows 更新中手动检查更新后重启设备，方可见到“全新 Windows 搜索体验”功能开关。