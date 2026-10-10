保时捷 1-9 月交付 17.85 万辆汽车同比下降 16%，中国市场同比下降 33%

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 10 月 9 日，保时捷披露了最新的交付数据。保时捷 2026 年前九个月全球交付新车 178,532 辆，同比下降 16%，降幅与上半年持平。

德国市场：交付 20,954 辆，同比下降 7%

北美市场：交付 56,088 辆，同比下降 13%

中国市场：交付 21,493 辆，同比下降 33%

欧洲市场（不含德国）：交付 44,949 辆，同比下降 11%

海外及新兴市场：交付 35,048 辆，同比下降 19%

具体到车型方面，1-9 月：

卡宴交付 59,586 辆，同比下降 2%

Macan 交付 51,025 辆，同比下降 21%，其中包括 23,029 辆纯电动版本

911 车型交付 42,217 辆，同比增长 12%

Panamera 交付 13,714 辆，同比下降 35%

Taycan 交付 8,699 辆，同比下降 31%

718 Boxster 与 718 Cayman 共交付 3,291 辆，同比下降 79%

据IT之家此前报道，保时捷本周发布了聚焦中期目标的“Sportwagenschmiede'35”战略。此次计划最多裁员 30% 以缩减组织规模，同时将增加中大型跑车的投放，明确回归燃油车，意在改善盈利。

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