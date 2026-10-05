德国改装公司将经典保时捷 Porsche 944 轿跑改造为猎装车，全球限量 10 台

IT之家 10 月 5 日消息，据外媒 motor1 报道，德国改装公司 CarPoint 将经典的保时捷 Porsche 944 双门轿跑车改造成了猎装车，相应项目名为“GT-K44”，计划改造 10 台车型。

据介绍，“GT-K44”项目灵感可以追溯到上世纪 80 年代初的“Artz 924 Turbo Kombi”计划，当时德国设计师 Günter Artz 曾以保时捷 Porsche 924 Turbo 为基础打造猎装车，累计生产约 20 台。CarPoint 创始人 Andreas Freund 几十年前曾拥有其中一台，并驾驶了数月时间。如今，他与设计师 Michael Söhngen 共同发起了“GT-K44”项目，作为对这段历史的现代诠释。

CarPoint 展示的参考车型基于 1991 款保时捷 Porsche 944 S2 打造，搭载 3.0 升直列四缸自然吸气发动机，最大功率 211 马力。车辆采用 Oak Green 橄榄绿色车漆，并配备 Pascha 棋盘格风格内饰。

为了将 944 改造成猎装车，CarPoint 对车身进行了大幅改造，包括延长并抬高车顶线、重新制作后侧翼子板、调整 B 柱结构，并安装全新的尾门。尾门开口明显扩大，尾灯也进行了重新设计。车辆同时采用新的侧窗玻璃和定制后窗玻璃，最终形成独特的猎装车轮廓，同时保留原车 2+2 座椅布局。

CarPoint 表示，每台车体都需要经过数百小时的切割、焊接和二次加工，完成改装后还会进行整车外观重新喷漆。客户需要自行提供作为基础车的 Porsche 944，如果没有合适车辆，CarPoint 也可以协助寻找。该公司推荐使用 944 S2 的自然吸气发动机，或者选择最大功率 220 马力、250 马力的 944 Turbo 车型。手动和自动挡车型均可作为改装基础。

价格方面，GT-K44 单纯车身改装费用为 10 万欧元（IT之家注：现汇率约合 75.5 万元人民币）。在德国 19% 的增值税计算后，最终价格为 11.9 万欧元（现汇率约合 89.9 万元人民币）。不过，这一价格并不包含作为改装基础的保时捷 Porsche 944 车型，客户需要自行提供车辆，或者额外支付费用让 CarPoint 协助寻找合适车源。

CarPoint 最终将 GT-K44 的产量限制在 10 台，并表示这一数量上限是有意为之，并非受到零部件供应等因素限制。如此小规模的产量，也让 GT-K44 成为保时捷小众改装项目中的又一个独特案例。