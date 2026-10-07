保时捷发布面向 2035 年的全新战略：计划最多裁员 30%，明确回归燃油车

IT之家 10 月 7 日消息，德国豪华车巨头保时捷今日发布了聚焦中期目标的“Sportwagenschmiede'35”战略。此次计划最多裁员 30% 以缩减组织规模，同时将增加中大型跑车的投放，明确回归燃油车，意在改善盈利。

保时捷官方表示，公司未来将遵循“质大于量”的原则。在更加精简、快速和灵活的组织架构以及更高效流程的配合下，保时捷旨在显著降低盈亏平衡点，使其在低于 20 万辆的新车销量水平下实现盈亏平衡。

产品层面，保时捷计划将车型衍生版本数量削减约 20%，以降低组合复杂性，预计中期内每个衍生版本的平均销量提升约 30%；同时把布局重心向利润率更高的 D 级和 E 级细分市场倾斜，目标是将 D / E 级车型在产品组合中的占比提升约 45%。

保时捷还宣布开发中置发动机超级跑车平台，以支撑定位高于 911 的全新旗舰系列。按照计划，纯电动 718 Boxster 和 Cayman 预计在 2028 年首个完整生产年度助力销售；一款搭载内燃机和插电式混合动力系统的 B 级全新 SUV 将与纯电动 Macan 并行销售，此后更多高利润率细分市场的车型将陆续登场。

组织运营层面，公司计划中期将管理岗位减少 40%，直接与间接职能部门人员规模减少 25%（战略目标为 30%）；通过缩短开发周期、扩充内部产能与模块化开发，将未来车型系列的开发成本降低至多 20%，生产领域人工成本降低至多 30%，销售和分销成本降低 20%。

保时捷工程公司与保时捷数字公司将合并为保时捷科技公司，以更低成本充分利用全球研发资源。到 2030 年，保时捷计划每年至少推出一款定义品牌形象的新产品。同时，保时捷宣布将投资于能够定义品牌特征的内燃机和插电式混合动力系统，以及下一代电池技术。

就集团营业收入而言，保时捷中期目标为 410 亿至 450 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 3,095.91 亿至 3,397.95 亿元人民币）；长期目标则为销售回报率 15%、汽车业务净现金流利润率 12%。作为对比，2026 年上半年，其销售回报率为 7.8%，营收约 172 亿欧元（现汇率约合 1,298.77 亿元人民币）。

综合IT之家此前报道，今年 7 月，保时捷管理层与劳工代表同意额外裁员 5,000 人，再加上此前确定的 4,000 人，目前双方商定的裁员总数约为 9,000 人。到 2035 年，这一裁员规模相当于保时捷员工总数的约五分之一。

作为母公司，大众集团只能向保时捷提出裁员建议，无权强制执行。同时，大众集团还下调了全年利润率预期，从原先的 4.0%-5.5% 降至最高 1%。

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