微软工程师解析案例：Win11 装 2 款杀软易“撞车”，恐导致程序卡死

IT之家 10 月 10 日消息，微软资深工程师雷蒙德 · 陈（Raymond Chen）于 10 月 8 日在微软开发者博客上发布博文，分享了一起企业支持案例，表示在 Windows 11 等系统上，同时安装 2 款杀毒软件可能引发冲突。

在博文中，Chen 以 Contoso 和 Fabrikam 代称这两款软件。Fabrikam 调用了一个已被 Contoso 拦截的函数，而 Contoso 将这一行为视为可疑活动，尝试隔离 Fabrikam 进程。与此同时，Fabrikam 也拦截了 Contoso 正在使用的函数，导致 Contoso 反而调用了自己试图隔离的进程。

Chen 将这种情况比作两家互不知情的安保公司同时巡逻一栋大楼。若双方都能采取强制措施，可能会把对方当作入侵者。文章称，反恶意软件通常会使用非官方支持的操作，例如拦截系统函数。经过拦截后，程序调用原本的系统函数时，可能先转入安全软件，由其决定后续动作。该动作可能偏离原调用目的，并引发其他问题。

Chen 还指出，这类问题可能导致应用程序卡死。除调试已经发生故障的系统外，通常没有简便方式确认冲突是否源于反恶意软件之间的干扰。即使定位冲突，也往往无法让各软件限定各自处理的范围。