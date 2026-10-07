奇瑞宣布深化全球化 3.0 战略高管分工调整：奇瑞主品牌纳入全球市场体系，做大做强捷途品牌

IT之家 10 月 7 日消息，奇瑞汽车股份有限公司今日发布《关于深化全球化 3.0 战略高管分工调整的公告》，为全面推进奇瑞汽车全球化 3.0 战略落地，强化国内国际一体化经营，公司决定将奇瑞主品牌纳入全球市场体系，由常务副总裁张贵兵直接分管奇瑞品牌国内事业群。

为构建全球化 3.0“一盘棋”体系，张贵兵同时分管全球造型设计中心、全球人力资源中心、全球法务中心、全球备件生态事业部、安徽墨甲智创机器人科技有限公司等；兼任国际业务事业群总经理、市场与营销管理委员会主任、安全环保委员会常务副主任、流程变革管理委员会主任等职务。

为做大做强捷途品牌，由公司执行副总裁李学用分管捷途品牌事业部，聚焦推动捷途品牌高端化发展，打造更具全球竞争力的越野品牌。李学用同时分管企业公关部，兼任市场与营销管理委员会执行副主任，做好全球化 3.0 战略国内市场营销服务支持，推动全球化企业品牌形象建设。

奇瑞汽车股份有限公司表示，公司此次调整，旨在把主品牌纳入全球体系、把特色品牌做大做强，以更高效的经营体系深化全球化 3.0 战略。

IT之家查询获悉，张贵兵长期深耕海外市场，参与了涵盖研发、生产和服务的国际化业务体系的构建，在负责奇瑞海外业务的同时，也负责墨甲机器人业务。