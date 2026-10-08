世嘉：我们对 AI 态度“非常谨慎”，不会将其用于创意工作

IT之家 10 月 8 日消息，世嘉明确表示，不会让 AI 承担游戏创意工作，并将以“非常谨慎”的态度在游戏开发中使用 AI。

当地时间 6 日，世嘉高级执行官兼副首席商务官斋藤刚接受《日本经济新闻》采访时称，虽然公司积极将 AI 应用于部分业务，但对于扩大使用范围仍十分谨慎。“我们利用 AI 提高游戏发行、企业管理等部门的工作效率，也用它来构思商业方案。在游戏开发过程中，我们对使用 AI 非常谨慎，不会把游戏创意工作交给 AI。”

世嘉此前成立了“生成式 AI 委员会”，负责开发工具、制定使用规范，以及审核 Steam 商店页面是否符合规定。去年，世嘉在游戏开发者大会 CEDEC 的一场演讲中首次披露了该委员会的存在。

据日媒 4Gamer 报道，考虑到世界各地对生成式 AI 的看法不同，委员会也吸纳了世嘉各地区公关和法务部门的人员参与管理。

值得注意的是，世嘉此前确认在部分游戏开发中使用 AI，曾引发不同反应。

据IT之家了解，今年早些时候，世嘉证实尚未推出的《疯狂出租车：极速环游》开发初期的调研中使用了生成式 AI，然而游戏美术素材的实际制作完全没有使用 AI。

同样在今年早些时候，大型多人在线游戏《梦幻之星 OL2：新起源》的开发团队确认，AI 不仅被用来提高开发效率，也用于游戏内的对话功能，玩家发送消息后可以实时收到 AI 回复。

对于如何使用 AI 生成内容，世界许多地区仍存在争议，各国政府、艺术家和企业还在探讨应当如何处理。日本则在 2023 年宣布，即使用于商业目的，利用数据集训练 AI 模型也不违反著作权法。

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