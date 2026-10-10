苹果 iPhone Duo 开机欢迎画面爆料：能显示你的名字，且有望用上新字体

IT之家 10 月 10 日消息，在苹果零售店购买 iPhone Duo 的用户，有望获得一项特别的个性化服务：首次开机的欢迎界面上加入买家的姓名。用户第一次开机时，屏幕上显示的就不再是简单的“Hello”，而是带有自己名字的“Hello, [姓名]”。

据IT之家今天早些时候报道，彭博社记者马克 · 古尔曼称，只有在苹果实体零售店购买 iPhone Duo 的顾客才能享受这项服务。买家的姓名会在首次开机时与“Hello”一同显示。该服务仅限美国市场，支持英语和西班牙语。

随后，爆料者 @itspdfu 透露，苹果使用零售店原有的未拆封设备系统更新工具，为 iPhone Duo 设置专属开机欢迎界面。不仅如此，早在今年 6 月，爆料者 @SteveMoser 就发现，苹果在 iOS 27 中专门加入了一款名为 Macintosh Skeletal 的新字体。

定制完成后，开机时的“Hello”将不再像往常一样以不同语言轮流显示。为了保证文字清晰易读，买家的姓名会始终单独显示在另一行。

苹果此前支持通过官方在线商店购买 iPad、AirTag 等产品的用户，在设备背面激光镌刻文字，iPhone Duo 则进一步将个性化定制扩展到了开机界面。

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