乘联分会：初步统计 9 月全国乘用车市场零售 170.2 万辆，同比下降 24%

IT之家 10 月 10 日消息，据乘联分会初步统计，9 月 1-30 日，全国乘用车市场零售 170.2 万辆，同比去年 9 月同期下降 24%，较上月同期增长 10%，今年以来乘用车累计零售 1,341.8 万辆，同比下降 21%；9 月 1-30 日，全国乘用车厂商批发 252.8 万辆，同比去年 9 月同期下降 10%，较上月同期增长 7%，今年以来累计批发 1,971.1 万辆，同比下降 6%。
9 月 1-30 日，全国乘用车新能源市场零售 114.1 万辆，同比去年 9 月同期下降 12%，较上月同期增长 14%，今年以来累计零售 781.6 万辆，同比下降 12%；9 月 1-30 日，全国乘用车厂商新能源批发 167.2 万辆，同比去年 9 月同期增长 11%，较上月同期增长 11%，今年以来累计批发 1,145 万辆，同比增长 9%。
IT之家附各周零售数据如下：
9 月第一周全国乘用车市场日均零售 3.5 万辆，同比去年 9 月同期下降 19%，较上月同期下降 1%。
9 月第二周全国乘用车市场日均零售 4.4 万辆，同比去年 9 月同期下降 26%，较上月同期增长 8%。
9 月第三周全国乘用车市场日均零售 5.2 万辆，同比去年 9 月同期下降 19%，较上月同期增长 14%。
9 月第四周全国乘用车市场日均零售 5.4 万辆，同比去年 9 月同期下降 42%，较上月同期下降 13%。
9 月第五周全国乘用车市场日均零售 14.8 万辆，同比去年 9 月同期下降 4%，较上月同期增长 103%。
各周批发数据如下：
9 月第一周全国乘用车厂商日均批发 3.5 万辆，同比去年 9 月同期下降 21%，较上月同期增长 13%。
9 月第二周全国乘用车厂商日均批发 4.9 万辆，同比去年 9 月同期下降 23%，较上月同期增长 28%。
9 月第三周全国乘用车厂商日均批发 6.5 万辆，同比去年 9 月同期下降 13%，较上月同期增长 21%。
9 月第四周全国乘用车厂商日均批发 6.7 万辆，同比去年 9 月同期下降 46%，较上月同期下降 45%。
9 月第五周全国乘用车厂商日均批发 35.1 万辆，同比去年 9 月同期增长 51%，较上月同期增长 110%。
渗透率方面，9 月 1-30 日，全国乘用车新能源市场零售渗透率 67.1%；9 月 1-30 日，全国乘用车新能源厂商批发渗透率 66.1%。