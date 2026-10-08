WIKO Hi MateBook D 14 锐龙版发售：AMD R7 H 255、16+512GB 售 5799 元

IT之家 10 月 8 日消息，WIKO 官方今日宣布 Hi MateBook D 14 锐龙版正式开售，搭载 AMD 锐龙 7 H255 处理器，配备 16GB 内存 + 512GB 固态硬盘，定价为 5799 元。

这款笔记本定位轻薄全能本，配备 14 英寸 16:10 全面屏，拥有 3.5 毫米纤薄边框、90% 屏占比、100% sRGB 广色域、300 nits 高亮度；该机采用轻薄金属一体机身，整机 1.39 kg，厚 15.9mm。

这款笔记本搭载 AMD 锐龙 7 H 255 处理器，采用 8 核 16 线程架构，最高睿频可达 4.9 GHz，集成 AMD Radeon 780M 核显。对比同系列酷睿 5 210H 版本，多核性能提升 49.6% 以上，GPU 性能提升达到 101% 以上。

其他各方面，这款笔记本包含全功能 USB-C、USB 3.2 Gen 1、USB 2.0、HDMI、 3.5mm 耳机口；配备超材料天线，可实现 270 米超远距离连网；内置 56Wh 容量电池，本地视频播放时长可达 17.5 小时，标配 65W 充电器；键盘采用 1.5 毫米高键程设计，键帽加入软着陆缓冲材料，经过 500 万次耐久测试；同时配备指纹电源二合一设计，一键解锁开机，便捷快速。

此外，这款笔记本支持多屏协同功能，可与手机、平板、耳机等智能设备联动：手机协同可打开多达 3 个手机应用窗口，支持横屏大窗口和平行视界；平板协同可将笔记本屏幕镜像到平板，平板化身画板支持手写创作；耳机可同时连接手机和 PC，自如切换。

AI 方面，该机搭载 AI 空间功能，提供 100+ 智能体，覆盖学习、办公多个场景；同时支持智慧语音，可自动将语音识别转换为文字，支持 AI 字幕实时翻译，语音输入解放双手；还有云空间功能，支持多设备文件同步，上传下载不限速，数据加密保障安全；静谧空间功能可降低通话时周围人声干扰，提升会议通话清晰度。

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