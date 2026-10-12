奇瑞宣布在马来西亚召回 OMODA 5 车型，启动国内及相关市场同批次车型风险专项排查

IT之家 10 月 12 日消息，奇瑞汽车昨晚发布说明，近日，马来西亚发生一起 2023 款 OMODA 5 的车辆问题，未涉及人身伤害。

经调查，该批次车辆可能存在后桥纵臂局部焊接位置焊接强度不足，极端情况下存在焊缝撕裂风险。该结构车型此前已停产。奇瑞马来西亚子公司配合 JPJ（马来西亚陆路交通局）的相关安排，已对受影响的 OMODA 5 车型启动召回。

奇瑞汽车表示，本着审慎原则，已启动国内及相关市场同批次 OMODA 5 车型的风险专项排查，并与监管机构保持积极沟通。

据介绍，此次排查为预防性主动安排，奇瑞将依据排查结果，以负责任的态度，及时向社会公布。

IT之家附说明全文如下：