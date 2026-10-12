严惩“黑飞”幕后推手：网警侦破非法破解无人机案，深圳一男子牟利 2 万余元获刑八个月

IT之家 10 月 12 日消息，据广东深圳网警通报，公安机关网安部门近期侦破一起非法破解无人机飞行控制系统案，涉案人员胡某某因破解无人机限飞限高功能并在互联网平台加价销售牟利。

胡某某自 2024 年 7 月起为他人提供破解无人机限高、禁飞区域限制服务，并出售破解无人机，2025 年 12 月被公安机关抓获，查明其非法破解无人机 10 余台，非法牟利 2 万余元，涉案无人机存在多条超高“黑飞”记录。

最终，胡某某被深圳市龙岗区人民法院以非法控制计算机信息系统罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，违法所得被依法追缴。

本案并非孤例。据中国警察网报道，2026 年 5 月 18 日，公安部公布了 10 起非法破解无人机飞行控制系统违法犯罪典型案例，涉及四川泸州、上海奉贤、福建厦门、湖北武汉、浙江衢州、湖南张家界、山东青岛、广东深圳、重庆两江新区等地，涉案人员通过篡改无人机出厂载重参数、制作并出售破解软件、远程破解飞控系统等方式牟取非法利益，非法破解无人机数量从 10 余台到 100 余台不等。其中上海奉贤李某案非法破解无人机 100 余台，四川泸州侯某等人篡改大型农用无人机 30 余台，改装后的无人机极易引发剐蹭破坏高压电力设施、负重后“炸机”、负重脱落等安全事故。

公安部指出，私自为无人机所有者提供解除禁飞区域、限高等限制服务，属于违法犯罪行为。解除限高的无人机侵入民航航线航路，易发生碰撞造成严重后果；解除飞行区域限制的无人机飞入军事管理区等禁飞区域，可能泄露国家秘密；改变载重等出厂性能参数的无人机在飞行过程中极易发生失控坠落，直接侵害人民群众生命财产安全。

法律层面，非法破解无人机飞行控制系统涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第二百八十五条，构成非法控制计算机信息系统罪。根据该条规定，违反国家规定，对计算机信息系统实施非法控制，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。此外，操控非法破解的无人机在管制空域实施飞行，依据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》有关规定，由公安机关责令停止飞行，可以处五百元以下罚款；情节严重的，没收实施违法飞行的无人驾驶航空器，并处一千元以上一万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，依法予以行政拘留处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

IT之家此前报道，针对涉无人机突出违法犯罪活动，公安部自 2025 年 12 月起在全国范围内部署开展了为期半年的严厉打击超高“黑飞”违法犯罪“净空”专项工作，重拳打击无人机超高“黑飞”、侵入民航航线及机场禁飞区域，以及非法破解禁限程序等违法犯罪行为。公安机关表示，将持续依法严厉打击非法破解无人机飞行控制系统和实施“黑飞”等违规违法行为。