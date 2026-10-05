纪录片《缅北电诈覆灭纪实》今晚 18 点开播，公安部和中央广播电视总台联合摄制

IT之家 10 月 5 日消息，央视新闻今日宣布，10 月 5 日至 7 日，由公安部和中央广播电视总台联合摄制的纪录片《缅北电诈覆灭纪实》，每晚 18 点在央视综合频道首播，当晚央视新闻频道 21:30 分重播。

IT之家获悉，纪录片以真实案例揭露缅北犯罪生态，共分《利剑出鞘》《犁庭扫穴》《共筑天网》三集，全面展现了彻底铲除缅北“四大家族”等犯罪集团的艰苦历程和显著成就。

第一集《利剑出鞘》：独家曝光缅北电诈完整黑暗生态，直击犯罪团伙的嚣张本性与诈骗窝点的残酷真相。

第二集《犁庭扫穴》：重点聚焦面对犯罪分子盘踞境外、为祸一方的违法犯罪事实，中国司法机关打破地域阻隔、突破执法壁垒，跨国追凶的幕后故事。

第三集《共筑天网》：聚焦跨境反诈纵深治理新格局。从中缅木姐联合行动，到中缅泰三国联动清剿妙瓦底窝点，跨境打击持续升级。中国政府发起成立由 46 个国家参与的国际打击电信网络诈骗联盟，以大国担当联动全球执法力量，织密反诈天网，从根源上铲除跨境电诈滋生土壤。

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