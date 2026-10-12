NASA 公开阿尔忒弥斯 2 号逾 800GB 月球科学数据，苹果 iPhone 拍摄的影像仍在整理中

IT之家 10 月 12 日消息，NASA 当地时间 10 月 7 日宣布，已将阿尔忒弥斯 2 号载人绕月任务收集的逾 800GB 月球科学资料上传至行星数据系统（PDS），向全球科研人员和公众开放。

据 NASA 官方公告，这批资料包含超过 1.1 万张全分辨率月球照片和视频、约 8.5 小时的宇航员科学观察录音，以及宇航员在图像上留下的手写标注，其中部分影像此前尚未公开。

NASA 表示，这批数据主要记录了 2026 年 4 月阿尔忒弥斯 2 号任务期间的月球观测。任务于 4 月 1 日发射，4 月 10 日返回，持续约 9 天。这是阿尔忒弥斯计划的首次载人绕月任务，也是半个多世纪以来首批主要由人类直接观测形成的行星科学数据之一。宇航员对月球颜色、亮度及地貌变化的即时判断，可与阿波罗任务和机器人探测器积累的数据相互补充。

此次公开资料中，一项受到关注的发现是宇航员在月球背面附近观测到的五次极其微弱的撞击闪光。NASA 于 10 月 7 日发布的相关资料显示，宇航员在猎户座飞船内观察到月球表面出现五次类似“针尖”的微弱闪光，并在图像上标记了闪光位置。当时，猎户座距离月球约 4.6 万英里（IT之家注：约 74,030 公里）。

NASA 科学团队将这些闪光解释为岩石碎片撞击月面时产生的光亮。NASA 公布的资料称，这些观测发生在月球遮挡太阳、周围环境较暗的时段。研究人员根据闪光的亮度等信息分析撞击事件，并指出，这类观测有助于研究月球表面的撞击活动。至于撞击物的具体尺寸，仍需结合后续分析确认。

除影像和录音外，NASA 还同步发布了《阿尔忒弥斯 2 号初步月球科学报告》《月球科学操作报告》和《月球科学数据用户指南》，介绍任务科学观测计划的制定与执行过程，并说明数据的内容和使用方式。NASA 表示，相关资料已经为阿尔忒弥斯 3 号及后续任务的科学规划提供参考。

在绕月飞行期间，四名宇航员轮流通过猎户座飞船舷窗观察月球、拍摄照片并口述科学记录，集中观测时间约为七小时。通过将人类的现场观察与轨道器获取的遥感数据进行比对，科学家可以进一步研究月球表面的颜色、纹理、地质构造及撞击事件，并为未来载人月球探索积累资料。

NASA 指出，此次发布的是经过月球科学团队整理的科学观测档案，并不涵盖任务期间产生的全部飞船遥测和运营数据。根据数据用户指南，少量由机组人员使用 iPhone 拍摄的影像在此次发布时仍处于整理阶段，尚未纳入档案。公众可通过 NASA 行星数据系统查询这批资料，进一步查看任务影像、录音及相关科学报告。