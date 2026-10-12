新规落地后隐藏门把手车主要去换零件吗，专家称硬件无法改造的批次可能只能停产并评估召回方案

IT之家 10 月 12 日消息，工业和信息化部等四部门近日联合发布了《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，明确提出创新门把手设计应充分验证极端环境下的功能稳定性和紧急情况下的可操作性，具备机械冗余设计和手部操作空间，禁止配备全隐藏式门把手。

据央视新闻今日报道，中国汽车流通协会专家委员会委员章弘指出，新规出台后有助于将新能源汽车的部分炫技设计，拉回安全工具的本质。

《征求意见稿》中提到，自 2027 年 1 月 1 日起，涉及创新设计的新申报产品，应增加填报创新设计技术参数，并按照《汽车产品创新设计技术指南》加强安全环保评估；未按要求测试验证、测试验证不充分或提供虚假材料的，不予公告。已取得公告的产品，应在 2027 年 7 月 1 日前补充报送有关技术参数及验证材料，逾期存在安全隐患的，应停止生产并实施召回。

章弘指出，新规落地后，合规顺利、交付稳定的车企，可能更容易承接“持币待购”的消费者，而那些反复延期或配置缩水过大的品牌，则有可能流失订单。对于车企而言，龙头企业的优势会扩大，而中小车企和部分新势力车企则可能更多面临在研发、供应链、验证和营销层面的压力。

章弘表示，最终决定份额变化的还是整改速度、成本控制以及交付能否保持稳定。比如，零重力的座椅要加入“行车限制”，加入锁止和防误触控制模块，供应链也需要切换，比如门把手、车门模块、座椅骨架、电机控制器，还有整车软件可能都会受到不同的影响。

那么新规落地后，现在持有隐藏门把手汽车的车主该怎么办？需要去换零件吗？

章弘表示，整改不一定是要换掉整个门把手，尤其是增加外部机械操作空间的应急开启机构，硬件无法改造的批次可能只能停产并评估召回方案。零重力座椅存量的这些车型，监管红线其实不是要取消零重力座椅这个配置，而是要在行驶状态下，不能开启零重力模式。新规不是“一刀切”，而是以安全证据为标尺的一次合规筛查，只要证据完备，没有安全隐患就可以保留。