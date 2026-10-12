TikTok CEO 周受资：市场对 AI 短期发展的能力可能有所高估，却低估其长期影响

IT之家 10 月 12 日消息，据台媒经济日报报道，TikTok CEO 今早参加星展集团 12 日在新加坡举办的首届亚洲未来前瞻论坛，以“Unlocking Human Potential in an AI Era（在人工智能时代释放人类潜能）”为题，和星展集团零售银行及财富管理业务主管许志坤进行对谈。

周受资指出，人工智能的长期发展潜力仍被低估，未来两至三年，AI 有望推动物理学、生物科技等领域出现重大突破。不过，在 AI 快速发展的同时，人类的判断力、创造力与真实性仍不可或缺，企业与个人应积极实际运用 AI 工具，通过人机协作掌握新一波科技变革带来的机会。

周受资表示，市场对 AI 短期发展的能力可能有所高估，却低估其长期影响。尤其在科学研究领域，AI 有机会加速突破既有技术瓶颈，但随着模型能力越来越强大，如何确保 AI 遵守道德与伦理规范，也成为人类必须面对的重要课题。

他以回形针理论（IT之家注：该理论假设一个超智能 AI 被设定的最终目标是最大化回形针产量。为了达成这个目标，该 AI 系统可能会动用其超人类的智能，将地球上所有的物质乃至人类本身都转化为制造回形针的原材料。）的思想实验为例指出，当 AI 过度追求单一目标，却缺乏适当限制时，可能产生与人类真正意图不一致的结果，因此必须建立有效的监督机制。

在 AI 时代应具备哪些能力方面，周受资主张采取“人类参与其中（Human-in-the-loop）”的模式，让人类与 AI 协同合作，尤其在高风险工作中，不应完全仰赖自动化。他鼓励各行各业积极使用最先进的 AI 模型，不论是工程师、律师或其他专业人士，都应通过实际操作，了解 AI 的优势与限制，而非仅停留在阅读资讯或讨论技术的阶段。

周受资强调，AI 不只是新工具，更可能重新定义人类的工作与生活方式。面对技术快速演进，保持好奇心、亲自使用 AI，并持续发挥人类的判断力与创造力，将是个人与企业在 AI 时代保持竞争力的重要关键。