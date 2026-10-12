乘联分会：9 月新能源乘用车出口 55.8 万辆同比增长 163.5%，比亚迪、奇瑞、吉利前三

IT之家 10 月 12 日消息，乘联分会今日发布 2026 年 9 月份全国乘用车市场分析报告，9 月乘用车出口（含整车与 CKD）91.7 万辆，同比增长 73.7%，环比增长 3.2%，占乘用车厂商销量 36%（上月 38%，2025 年同期 19%）。

9 月新能源乘用车出口 55.8 万辆，同比增长 163.5%，环比增长 7.7%，占乘用车出口 60.8%，较去年同期增长 21 个百分点。

其中，纯电动占新能源出口的 60.5%（去年同期 66.2%），作为核心焦点的 A00+A0 级纯电动车占纯电动出口的 57.9%（去年同期 49%）。

9 月自主品牌出口达到 81.2 万辆，同比增长 75%；合资与豪华品牌出口 10.5 万辆，同比增长 62%。

伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的 34.2%（去年同期 31.4%）增程占新能源出口的 5.3%（去年同期 2.4%）。

IT之家附 9 月新能源出口方面企业排名：