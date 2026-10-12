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乘联分会：9 月全国乘用车市场零售 161.8 万辆同比下降 28%，新能源渗透率 67% 创新高

2026/10/12 13:50:24 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 12 日消息，乘联分会今日发布 2026 年 9 月份全国乘用车市场分析报告，2026 年 9 月全国乘用车市场零售 161.8 万辆，同比下降 28.0%，环比增长 5.0%；1–9 月乘用车累计零售 1,333.4 万辆，同比下降 21.7%。

综合来看，9 月乘用车市场呈现五大鲜明特征：

  • 一、总量同比深度承压，环比修复但力度有限，结构性分化极致放大，“燃油加速萎缩、新能源韧性领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”节奏；

  • 二、燃油车全线收缩，纯燃料乘用车国内零售近乎腰斩式下滑，普混车型相对抗跌；

  • 三、新能源渗透率持续突破新高，9 月新能源零售渗透率攀升至 67.0%，批发渗透率达 65.4%，均创历史新高，但同比增速较前期明显放缓；

  • 四、出口超越内需成为部分车企核心关注，出口有效稳住车企批发与利润，部分车企出口超 50%，出口占车企总量 70% 的厂商快速增多，出口销量成为拉动车企增长的核心动力；

  • 五、行业库存持续低迷，高油价冲击燃油车明显，经销商新车进货更为谨慎，绝大部分经销商认为“金九银十”旺季效应明显弱于往年，经销商生存压力大、信心不足。但当前车市下行属于短期政策扰动与高基数叠加的阶段性现象，并非汽车普及的基本面见顶，大城市普及高县乡普及弱的“头重脚轻”特征尤为明显，下沉县域首购需求的蓝海依然广阔。

9 月燃油车零售同比下降 43%，其中纯燃油车同比下降 49%，普通混合动力车同比增长 25%。燃油车中自主同比下降 47%，主流合资同比下降 42%，豪华同比下降 41%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

9 月新能源车零售同比下降 16.7%，其中自主下降 19%，主流合资增长 36%，豪华下降 8%，自主 A00 级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响跌幅较大。

9 月自主品牌零售 113 万辆，同比下降 25%，环比增长 5%。当月自主品牌国内零售份额为 69.8%，同比增长 2.8 个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。

9 月主流合资品牌零售 31 万辆，同比下降 36%，环比增长 2%。9 月德系品牌零售份额 12.2%，同比下降 2.0 个百分点，日系品牌零售份额 10.7%，同比下降 0.9 个百分点。美系品牌市场零售份额 6.3%，同比增长 0.5 个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

9 月豪华车零售 17 万辆，同比下降 29%，环比增长 12%。随着豪华车指导价的合理回归，9 月豪华品牌零售份额 11%，同比下降仅 0.2 个百分点。

9 月国内新能源乘用车零售突破 2 万辆的企业品牌是：

  • 比亚迪汽车（246,816 辆）

  • 吉利汽车（119,682 辆）

  • 零跑汽车（78,202 辆）

  • 特斯拉中国（64,837 辆）

  • 长安汽车（61,732 辆）

  • 上汽通用五菱（54,810 辆）

  • 奇瑞汽车（46,860 辆）

  • 上汽乘用车（40,280 辆）

  • 小米汽车（40,015 辆）

  • 鸿蒙智行（37,490 辆）

  • 蔚来汽车（37,231 辆）

  • 长城汽车（32,048 辆）

  • 理想汽车（31,817 辆）

  • 小鹏汽车（30,599 辆）

  • 广汽埃安（24,539 辆）

  • 东风汽车（20,070 辆）

  • 极狐汽车（20,021 辆）

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关键词：乘联分会新能源乘用车电动汽车

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