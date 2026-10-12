乘联分会：9 月全国乘用车市场零售 161.8 万辆同比下降 28%，新能源渗透率 67% 创新高

四、出口超越内需成为部分车企核心关注，出口有效稳住车企批发与利润， 部分车企出口超 50% ，出口占车企总量 70% 的厂商快速增多，出口销量成为拉动车企增长的核心动力；

五、行业库存持续低迷，高油价冲击燃油车明显，经销商新车进货更为谨慎，绝大部分经销商认为“金九银十”旺季效应明显弱于往年，经销商生存压力大、信心不足。但当前车市下行属于短期政策扰动与高基数叠加的阶段性现象，并非汽车普及的基本面见顶，大城市普及高县乡普及弱的“头重脚轻”特征尤为明显，下沉县域首购需求的蓝海依然广阔。