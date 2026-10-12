乘联分会：9 月全国乘用车市场零售 161.8 万辆同比下降 28%，新能源渗透率 67% 创新高

IT之家 10 月 12 日消息，乘联分会今日发布 2026 年 9 月份全国乘用车市场分析报告，2026 年 9 月全国乘用车市场零售 161.8 万辆，同比下降 28.0%，环比增长 5.0%；1–9 月乘用车累计零售 1,333.4 万辆，同比下降 21.7%。
综合来看，9 月乘用车市场呈现五大鲜明特征：
一、总量同比深度承压，环比修复但力度有限，结构性分化极致放大，“燃油加速萎缩、新能源韧性领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”节奏；
二、燃油车全线收缩，纯燃料乘用车国内零售近乎腰斩式下滑，普混车型相对抗跌；
三、新能源渗透率持续突破新高，9 月新能源零售渗透率攀升至 67.0%，批发渗透率达 65.4%，均创历史新高，但同比增速较前期明显放缓；
四、出口超越内需成为部分车企核心关注，出口有效稳住车企批发与利润，部分车企出口超 50%，出口占车企总量 70% 的厂商快速增多，出口销量成为拉动车企增长的核心动力；
五、行业库存持续低迷，高油价冲击燃油车明显，经销商新车进货更为谨慎，绝大部分经销商认为“金九银十”旺季效应明显弱于往年，经销商生存压力大、信心不足。但当前车市下行属于短期政策扰动与高基数叠加的阶段性现象，并非汽车普及的基本面见顶，大城市普及高县乡普及弱的“头重脚轻”特征尤为明显，下沉县域首购需求的蓝海依然广阔。
9 月燃油车零售同比下降 43%，其中纯燃油车同比下降 49%，普通混合动力车同比增长 25%。燃油车中自主同比下降 47%，主流合资同比下降 42%，豪华同比下降 41%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。
9 月新能源车零售同比下降 16.7%，其中自主下降 19%，主流合资增长 36%，豪华下降 8%，自主 A00 级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响跌幅较大。
9 月自主品牌零售 113 万辆，同比下降 25%，环比增长 5%。当月自主品牌国内零售份额为 69.8%，同比增长 2.8 个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。
9 月主流合资品牌零售 31 万辆，同比下降 36%，环比增长 2%。9 月德系品牌零售份额 12.2%，同比下降 2.0 个百分点，日系品牌零售份额 10.7%，同比下降 0.9 个百分点。美系品牌市场零售份额 6.3%，同比增长 0.5 个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。
9 月豪华车零售 17 万辆，同比下降 29%，环比增长 12%。随着豪华车指导价的合理回归，9 月豪华品牌零售份额 11%，同比下降仅 0.2 个百分点。
9 月国内新能源乘用车零售突破 2 万辆的企业品牌是：
比亚迪汽车（246,816 辆）
吉利汽车（119,682 辆）
零跑汽车（78,202 辆）
特斯拉中国（64,837 辆）
长安汽车（61,732 辆）
上汽通用五菱（54,810 辆）
奇瑞汽车（46,860 辆）
上汽乘用车（40,280 辆）
小米汽车（40,015 辆）
鸿蒙智行（37,490 辆）
蔚来汽车（37,231 辆）
长城汽车（32,048 辆）
理想汽车（31,817 辆）
小鹏汽车（30,599 辆）
广汽埃安（24,539 辆）
东风汽车（20,070 辆）
极狐汽车（20,021 辆）