曝华为将全面回归：畅享 100 系列手机、子品牌、Air 产品线、麒麟 7 / 8 / 9 系芯片“来势汹汹”

IT之家 10 月 12 日消息，博主 @数码闲聊站 在今年 7 月曾发文，称华为现在还是回血状态，Mate 90 系列手机 + τ 定律芯片应该是转折点。

时间转眼来到 10 月，华为 Mate 90 系列手机已于本月初正式发布，全球首款逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050 Pro 也随着华为 Mate XT 2 非凡大师三折叠手机在 9 月初登场。

IT之家注意到，博主今日发文，再次谈及了华为的全面回归，透露接下来子品牌、畅享 100 系列手机、Air（有 WATCH Air）产品线、麒麟 7 / 8 / 9 系芯片“来势汹汹”。

作为参考，华为手机业务的巅峰时期常被认为是 2019 年-2020 年。2020 年 3 月，华为公布了 2019 年年报，其中提到，华为 2019 年净利润 627 亿元人民币，智能手机发货量超 2.4 亿台。而在 2020 年，华为推出了一代经典 —— Mate 40 系列手机。据华为终端 BG CEO 何刚去年在西安电子科技大学透露，该系列机型仍有千万用户。

当年的华为本品牌有畅享、nova、P（Pura 前身）和 Mate 四大系列，子品牌荣耀也有畅玩、Play、X、V、数字和 Magic 系列。产品规划上，华为 Mate、P 和 nova 系列、荣耀 V、数字和 Magic 系列正代机型会搭载麒麟 9 系旗舰芯；荣耀 X 系列和部分华为 nova 产品则会选用麒麟 8 系芯；而畅享、畅玩、Play 系列则会采用更入门的麒麟 7 系芯片。

▲ IT之家图赏：华为 nova 14 Ultra 实拍

但随着后续美国政府制裁的不断升级，华为选择出售主打性价比的子品牌荣耀，同时自己的四大产品线也发展受限。后续的华为旗舰机，例如 Mate 50、P60 等均不支持 5G，也没有搭载麒麟芯片。直到 2023 年，华为在毫无预告的情况下正式上架 Mate 60 系列手机，情况才有所转变。到今年 3 月，华为终端 BG 首席执行官何刚在春季全场景新品发布会上，正式官宣华为手机全面回归。

今年 9 月，有消息称华为手机板块正酝酿新一轮子品牌布局，传闻中的线上性价比品牌最快有望在今年 11 月落地。最新动态显示，华为近期申请注册了“星芒”商标，当前处于“等待实质审查”阶段，商品 / 服务范围包括笔记本电脑、手机等。目前，微博已出现“华为被曝将推子品牌星芒”的词条。

如果博主爆料属实，那么意味着后续华为新子品牌有望承接之前旧荣耀品牌的定位，让消费者可以用更低的价格买到最新旗舰处理器并运行鸿蒙 HarmonyOS 系统的手机。同时，麒麟 7 系列处理器的回归、全新 Air 产品线的规划，也会让华为手机 / 平板的产品价格进一步下探。