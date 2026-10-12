坚果 N1 Air 第五代变焦版激光投影上架：0.23" DMD 芯片、1080P 1800CVIA，国补后 2599.2 元

IT之家 10 月 12 日消息，坚果现已在京东上架 N1 Air 第五代变焦版激光投影，该产品配备 0.23" DMD 显示芯片、主打 1080P 1800CVIA，官方称国补后到手价低至 2599.2 元。

该产品采用了杏仁白配色，机身尺寸为 187x165x191mm，重量 1.9kg。配备“行业首创一体式云台设计”，支持 127° 俯仰调节，能够轻松实现直投天花板。

该产品搭载新一代 MALC 护眼纯三色激光和 Qualas 42 激光器，亮度达到了 1800 CVIA，配备 0.23" DMD 显示芯片，能够提供 1920x1080 分辨率、30000:1 动态对比度，覆盖 110% BT.2020 色域。其配备 0.98~1.3:1 光学变焦镜头，2.17m 距离可投射出 100 英寸画面。

规格方面，该机搭载“MT9 系旗舰芯片”，配备 2GB RAM 内存和 64GB 机身存储，运行 Bonfire OS 7 系统，支持实时无感梯形校正、实时无感自动对焦、智能避障和智能对屏等特性。机身搭载双 5W 扬声器，低音下潜至 55Hz，并支持杜比 HiFi 音质和 dts-X 解码。I/O 方面，该机提供 HDMI 2.1、USB-A 2.0 接口。

IT之家附产品参数：

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