“AI 教父”杨立昆：下一代 AI 须理解现实世界

IT之家 10 月 12 日消息，据韩媒 The Korea Herald 今天报道，人工智能先驱人物、AMI Labs 创始人兼董事长杨立昆（Yann LeCun）周一在首尔表示，AI 的下一次突破不会来自大语言模型，而是来自能够理解、预测物理世界的系统。他认为，“世界模型”将推动 AI 进入下一阶段。

杨立昆强调，为日常生活场景打造的大语言模型，在理解现实世界方面存在局限。他对此解释称：“我们现在没有做出无需任何训练就能完成任务的机器人，也没有开发出 L5 级自动驾驶汽车，对比之下任何青少年只需要练习几个小时，就能学会驾驶。”

他继续说道：“这说明 AI 在理解语言和理解现实世界之间存在巨大差距。事实证明，机器想要读懂语言很容易，而理解现实世界并不容易。”

大语言模型（LLM）是根据海量训练数据学到的模式，预测下一个最可能出现的词语生成文本。杨立昆认为，这种方法在编程、数学等涉及可预测序列的任务中表现出色，可现实世界的大多数信息，远没有语言那么容易预测。

因此他主张开发世界模型，使 AI 能够学习支配现实世界的物理规律和因果关系，让这套系统预测行动可能产生的结果，并与周围环境交互。

IT之家注：杨立昆是卷积神经网络（CNN）的重要发明者之一，他的理论极大推动现代计算机视觉发展，广泛应用于图像和视觉识别。他曾在 2018 年获得图灵奖，并被业界誉为“AI 教父”之一。