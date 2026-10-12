吉利控股收购福特西班牙公司 34% 股权案获市场监管总局无条件批准，为其首家欧洲生产工厂铺路

IT之家 10 月 12 日消息，市场监管总局今日公布 2026 年 9 月 21 日 —9 月 27 日无条件批准经营者集中案件列表，无条件批准吉利控股收购福特西班牙公司 34% 股权案。

福特汽车公司与吉利汽车控股有限公司今年 7 月宣布达成协议，双方将在西班牙瓦伦西亚成立合资公司，通过产能共享，为欧洲市场打造福特及吉利品牌的多种新能源汽车产品。

▲ 图源“你好福特”公众号

在获得监管批准后，该合资公司将于 2027 年上半年正式投入运营，首款全新车型将于 2028 年下线。

根据福特方面介绍，福特汽车瓦伦西亚工厂年产能约 50 万辆，是欧洲产能规模最大、工艺最先进的汽车工厂之一。合资公司成立后，瓦伦西亚工厂将成为双方共享的先进制造中心，显著提升产能利用率和产品开发效率，降低开发成本，同时为西班牙汽车产业创造更多就业机会，助力区域汽车产业可持续发展。

根据规划，合资公司未来将继续生产 Kuga 车型，并计划于 2028 年投产福特 Bronco 烈马家族的全新成员 —— 一款硬派紧凑型 SUV。此外，合资公司还将推出一款全新福特品牌 Crossover 车型，该车型由福特主导设计，并与吉利联合开发，同样计划于 2028 年投产。

另外据路透社报道，这座工厂也是吉利汽车在欧洲的首家生产工厂，该厂计划生产的首款 SUV 将是此前已登陆欧洲的 EX5（IT之家注：对应国内的银河 E5）。