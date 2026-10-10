吉利首款 AI 全地形硬核 SUV：银河战舰 700 全球上市，限时焕新价 16.98 万元起

IT之家 10 月 10 日消息，吉利银河官方今天宣布，银河战舰 700 汽车全球上市。新车是吉利首款 AI 全地形硬核 SUV，基于 GTA 原生新能源越野架构打造，限时焕新价 16.98 万元起。

305km 1.5T 两驱探索版：上市指导价 18.98 万元、先享指导价 17.98 万元、限时焕新价 16.98 万元；

305km 1.5T 两驱探索+ 版：上市指导价 19.98 万元、先享指导价 18.98 万元、限时焕新价 17.98 万元；

280km 1.5T 三电机四驱驭峰版：上市指导价 21.98 万元、先享指导价 20.98 万元、限时焕新价 19.98 万元；

280km 1.5T 三电机四驱驭峰+ 版：上市指导价 22.98 万元、先享指导价 21.98 万元、限时焕新价 20.98 万元；

270km 2.0T 三电机四驱顶峰版：上市指导价 25.98 万元、先享指导价 24.98 万元、限时焕新价 23.98 万元；

陆地方舟版：上市指导价 37.98 万元、先享指导价 36.98 万元、限时焕新价 35.98 万元。

外观方面，该车采用硬朗的线条勾勒与方盒子车身造型，塑造出鲜明的硬派越野视觉风格。前脸采用长条矩形格栅轮廓，搭配贯穿式日间行车灯设计，品牌 Logo 具备点亮功能。

车身侧面配备传统样式门把手与哑光黑色车顶行李架，前后凸起的轮眉线条强化了整车的肌肉感。车尾设计趋于简洁，纵向圆角矩形尾灯组与外挂式备胎的组合。

另外，新车还有暗夜套装可选。

据IT之家了解，新车长宽分别为 5085×1999×1912mm，轴距为 2900 mm。新车内饰配备了大量物理按键，通过旋钮可切换智能、经济、舒适和运动驾驶模式；车顶配有全景天窗，前排座椅则提供头枕音响。

新车还搭载吉利自研的 GVMC 动态控制系统，官方宣称该系统可支持车辆以 80km/h 的速度通过麋鹿测试。AI 智能四驱系统可实现前驱、后驱、四驱模式的自动切换，并集成蟹行模式、原地掉头、爆胎行驶及障碍物连续自动避让等功能。此外，新车涉水深度达 800mm，并配备卫星通信能力。

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