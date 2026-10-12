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鸿蒙智行 9 月细分销量曝光：问界 M9 破万位列第一、尊界 V800 百万级 MPV 交付首月就超 2000 台

2026/10/12 18:08:25 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 12 日消息，汽车销量数据追踪和分析团队 ECC 情报局的博主 @嗨大星_ECC 今日分享了鸿蒙智行 9 月细分车型销量情况（数据来源为上险量）。

问界 22,820 台

  • M9：10,390 台

  • M6：8,680 台

  • M7：2,440 台

  • M8：1,220 台

智界 5,330 台

  • V9：4,280 台

  • R7：480 台

  • RX：380 台

  • S7：190 台

尚界 5,900 台

  • Z7：3,160 台

  • H5：1,730 台

  • Z7T：1,010 台

享界 1,480 台

  • S9T：790 台

  • S9：430 台

  • G9：260 台

尊界 2,600 台

  • V800：2,080 台

  • S800：520 台

从数据可以看到，问界汽车的销量依旧在鸿蒙智行中排名第一，其中问界 M9 销量单月破万。智界凭借 V9 车型，整体销量回升至“五界”第二名，随后是尚界、享界和尊界。其中，新车百万级 MPV —— 尊界 V800 交付首月，销量就突破了 2000 台（该车于 8 月 31 日开启交付）。

据IT之家此前报道，本月初，鸿蒙智行公布了 9 月的交付成绩单：当月交付 37,490 台，全系累计交付突破 156 万台，持续刷新中国新势力品牌达成速度纪录。

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关键词：尊界 V800问界 M9鸿蒙智行

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