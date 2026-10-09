微博 CEO 王高飞再谈尊界 V800 刹车踏板事件，称暂停交付、查车厂台架实验记录比较合理

IT之家 10 月 9 日消息，懂车帝昨日（10 月 8 日）发布视频，实测 3 台尊界 V800，称在 100km/h-0 紧急制动时刹车踏板支架被踩断。随即相关话题登上热搜并迅速引发网络热议。

尊界汽车官方昨晚发布了关于尊界汽车制动踏板支架底座相关问题的情况说明，表示尊界汽车的制动系统，按照高于国家标准（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高于行业标准（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程开发与验证。自首批车辆交付以来，在用户实际使用场景中，未发生制动踏板支架底座断裂故障。

IT之家注意到，微博 CEO 王高飞今日再度谈及尊界 V800 刹车踏板事件，他认为：

这事鸿蒙智行还是应该站在用户侧，而不是站在车企侧，鸿蒙智行要维护的是华为 x 界的品牌，而不是江淮的品牌，所以暂停交付、查车厂台架实验记录比较合理（如果车厂台架记录是 xxxn 远超国标，那就是懂车帝实验问题，如果不是，那就召回），这样用户才会更信任鸿蒙智行的品质和服务。

河南广播电视台大象新闻今日报道称，尊界客服已给出具体的升级时间表：预计 10 月底确认升级方案，11 月陆续启动；尚未发运的车辆将直接使用升级后的制动踏板进行生产，新订单车主提车时拿到的便是配备优化部件的车辆。

对于已交付车主，升级流程为“车主如有需要，官方对接就近的用户中心联系安排”，客服强调升级免费，明确表示此次行动不是“召回”。

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