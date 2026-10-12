2026 年诺贝尔经济学奖揭晓，罗伯特 · 霍尔和迈克尔 · 伍德福德两名经济学家获奖

IT之家 10 月 12 日消息，瑞典皇家科学院今日宣布，将 2026 年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特 · 霍尔和迈克尔 · 伍德福德，以表彰他们在奠定宏观经济稳定政策的微观经济学基础研究领域的突出贡献。

瑞典皇家科学院当天发布新闻公报说，两名获奖者构建了全新的宏观经济模型，大幅提升了实施有效稳定政策的能力。依托这些模型，适时出台财政与货币政策，能够平抑经济的波峰与波谷。

公报说，霍尔和伍德福德通过重构宏观经济模型，为经济稳定政策提供了新的理论依据。与以往主要依赖通货膨胀、生产和消费等宏观经济变量之间的统计关系不同，他们从家庭和企业的微观经济行为出发，研究个体决策如何共同影响宏观经济运行。

IT之家注意到，经济学奖委员会主席约翰・哈斯勒表示：“获奖者的研究为如今全球各国央行与政府使用的模型奠定了坚实的理论基础。借助这些模型，我们能更好地应对各类经济冲击，例如能源危机，或是居民消费意愿的突发变化。”

值得一提的是，在诺贝尔系列奖项中，经济学奖并非依照已故瑞典化学家阿尔弗雷德 · 诺贝尔的遗嘱设立，而是由瑞典国家银行 1968 年创立，奖金由瑞典国家银行支出。

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