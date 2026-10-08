2026 年诺贝尔文学奖揭晓：加拿大作家安妮 · 卡森获奖

IT之家 10 月 8 日消息，据诺贝尔奖官网消息，北京时间 10 月 9 日晚 19:00，2026 年诺贝尔文学奖揭晓，获奖者为：加拿大作家安妮 · 卡森。

颁奖词提到：“因其大胆而富有创意的作品，在与古典传统的嬉戏对话中，为当代文学创造了新的形式”。

诺贝尔奖官方称，安妮 · 卡森在整个职业生涯中，将诗歌创作与翻译工作相结合，并在多所大学任教。她几乎所有的文学创作都围绕着语言学家对文字的痴迷与诗人对新意义的渴望交织展开。她自己也将词源学作为所有工作的起点。

IT之家查询获悉，安妮 · 卡森（Anne Carson，1950 年 6 月 21 日－），加拿大诗人、散文家、翻译家及古典学家，出生于多伦多。1974 年至 1981 年先后获多伦多大学古典学学士、硕士及博士学位，曾任教于麦吉尔大学等高校 。其代表作《丈夫的美人》于 2001 年获 T.S.艾略特诗歌奖，为首位获此奖项的女性 ，另获格里芬诗歌奖（2001）、麦克阿瑟天才奖（2000）及阿斯图里亚斯亲王奖（2020）。她还曾获普什卡特诗歌奖（1997）、古根海姆奖（1998）等。

相关阅读：