中汽协会：9 月新能源汽车销量 182.3 万辆，同比增长 13.6%

IT之家 10 月 12 日消息，据中国汽车工业协会今日公布数据，9 月，新能源汽车产销分别完成 181.4 万辆和 182.3 万辆，同比分别增长 12.2% 和 13.6%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 61.6%。
1-9 月，新能源汽车产销分别完成 1248.3 万辆和 1247.2 万辆，同比分别增长 11% 和 11.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 53.6%。
IT之家从数据获悉，9 月，新能源汽车国内销量 125.2 万辆，环比增长 12%，同比下降 9.4%。其中，新能源乘用车国内销量 114.2 万辆，环比增长 12.5%，同比下降 12.1%；新能源商用车国内销量 11 万辆，环比增长 6.9%，同比增长 32.6%。
1-9 月，新能源汽车国内销量 846.6 万辆，同比下降 10.6%。其中，新能源乘用车国内销量 766.7 万辆，同比下降 13.9%；新能源商用车国内销量 80 万辆，同比增长 41.3%。
9 月，新能源汽车出口 57.1 万辆，环比增长 8.6%，同比增长 1.6 倍。其中，新能源乘用车出口 55.6 万辆，环比增长 8%，同比增长 1.6 倍；新能源商用车出口 1.5 万辆，环比增长 34.8%，同比增长 1.8 倍。
1-9 月，新能源汽车出口 400.6 万辆，同比增长 1.3 倍。其中，新能源乘用车出口 391.3 万辆，同比增长 1.3 倍；新能源商用车出口 9.3 万辆，同比增长 45.5%。